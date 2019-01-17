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Çevre dostu ‘bez torba' ürettiler

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bölgedeki eski geleneksel dokumalarından olan Feretiko tezgâhlarında çevre dostu ‘bez’ torbalar üretildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bölgedeki eski geleneksel dokumalarından olan Feretiko tezgâhlarında çevre dostu ‘bez' torbalar üretildi.


Karadeniz'in en önemli yöresel dokuma ürünlerinden Feretiko dokumacılığının yeniden yaygınlaştırılması amacıyla Çaykara Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan 20 adet tezgâhda dokunan “Feretiko” ürünleri beğeni topluyor. Yörede unutulmaya yüz tutmuş “Feretiko” kurslarına gidip sertifika alan Çaykaralı kadınların ürettikleri ürünler açılan sergi ve fuarlarda sergileniyor. Çevreye verdiği zararlardan dolayı plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında marketlerde plastik poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra tezgâhlarda çalışan bayanların çevre dostu ‘bez' torba üretmeleri ile ilgili konuşan Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, “Hanımlarımızın el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünler ile hem ülke, hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Özellikle naylon poşet alımlarının azaltılması için üretilen bez torbalara vatandaşların ilgi duyacağına inanıyorum” dedi.


Yaklaşık 5 yıldır devam eden Feretiko kurslarını belediye olarak sahip çıktıklarını ifade eden Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ise “Bayanlarımız ipliklerden birçok farklı kumaşlar üretiyorlar. Bundan sonra da bu çalışmalara destek vererek ev hanımlarımıza Pazar kapısı açmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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