Çevre kirliliğine dikkat çekmek için sıra dışı bir etkinliğe imza attı

Dr. Mehmet Kavukçu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 4. Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması kapsamında, 'Renklerini Koruyarak Gelişen Şehir' konulu etkinlikte bitki gibi doğal malzemelerin de içinde yer aldığı kâğıt, metal, naylon vb. atık malzemeleri bir araya getirip uzun bir kuyruk biçiminde oluşturduğu kütleyi sahilde sürükledi.

Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sıra dışı bir yol izleyen Kavukçu, atık malzemelerin doğayı sarıp yok etmesi sonucu canlı cansız tüm varlıklara vereceği zarara ve onları yok edebilecek sonuçlara dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti. Kavukçu, peşinden sürüklediği uzun çöplere 'canavar kuyruğu' adını verirken daha önceden de terör, kadına şiddet gibi konularda da farklı şekilde tepkilerini dile getirdiğini söyledi.

Kavukçu, “Etkinliğimizin amacı atık çöp üzerine bir uyarı tepki niteliğinde bir çalışma. Daha önce de yaptığım diğer çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirdiğim bir başka çalışma. Atıklardan günlük kullandığımız özellikle düşünmeden bencilce kullandığımız attığımız gittikçe çöp dağlarının oluştuğu bir dünyada uyarı mahiyeti olarak sanatçı olarak kendime görev bildiğim için kendi dilimde yani sanat dilinde mesleğim anlamında bir söylem bir ifade biçimi bir tepki. Atık konusunda fazla duyarlılık yok çünkü düşünmeden rastgele harcıyoruz. Harcanan ve tüketilen her şey atığa dönüşüyor atığa dönüşünler de dünyayı yok etmeye başlıyor. Şiddet bağlamında başlayan daha farklı kavramsal duyarlılıklar içeren etkinliğe bir de daha önceden başka bir boyutta yaptığım atık üzerine çöp üzerine yaptığım bir başka etkinlikten sonra ise bunu daha farklı bir dille dikkat çekmek için yaptığım bir çalışma. Doğanın yok olması demek sadece bizim geleceğimiz açısından değil özellikle çocuklarımızın geleceği açısından önem arz ediyor. Çocuklarımızın geleceğini ve insanlığın geleceğini yok ettiğimiz bir duruma dikkat çekmek istedim” dedi.