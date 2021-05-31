Cezaevlerine kitap bağış kampanyası

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" Trabzon'da da başladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan “Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” sonrası tüm yurtta cezaevleri için kitap bağış stantları oluşturuluyor.

“Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” adı altında başlayan kampanya Trabzon'da başladı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'in ve kurum temsilcilerinin katılımıyla açılışı yapılan stantta 16 Haziran 2021 tarihine kadar kitap bağışında bulunulabilecek.

Başsavcı Hüseyin Tuncel kampanya standının açılışında yaptığı açıklamada, “Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanması, kütüphaneleri etkin kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri için başlatılan bağış kampanyası için Trabzon Adalet Sarayı'nda stant oluşturduk” diyerek kitap bağış kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.