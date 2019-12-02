CHP Elazığ Milletvekili Erol, Trabzon'da temaslarda bulundu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Trabzon'da beraberinde partisinin 3 milletvekili ile çeşitli temaslarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinin görevlendirmesiyle CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Milletvekilleri Ahmet Kaya, Nihat Yeşil ve Nurhayat Kayışoğlu ile birlikte çeşitli meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir araya gelmek üzere Trabzon'a geldi. Milletvekilleri ilk olarak Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Daha sonra Erol ve beraberindekiler, çeşitli meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir araya gelip şehrin temel sorunlarını ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri ile ilgili bir takım görüşmelerde bulunmaya başladı. Görüşme sonrasında hazırlanan raporun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacağı belirtildi.

Ziyarette konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ihtiyaç duyulan projelerin hayat geçirilmesi konusunda kamu bankaların kaynak finanse ettiği ancak gelirlerinin özel sektöre gittiğine dikkat çekti.

2020 bütçesinde ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı'nın üçüncü sırada yer aldığına dikkat çeken Milletvekili Erol "Birinci sırada sağlık, ikinci sırada güvenlik politikalardan dolayı Milli Savunma ve üçüncü sırada ise Milli Eğitim Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı en fazla bütçenin harcandığı durama gelmesinin asıl nedeni ise şehir hastanelerinden dolayı. Şehir Hastaneleri, şuanda inanılmaz şekilde bütçeye zarar veriyor. Bizler de bu saatte sonra şehir hastanelerinin yapılmalarının yanlış olduğunu yalnızca söylemek kalmayarak kamuya ne zarar getirdiğini ve bundan sonra yapılacak olan şehir hastanelerinin yapılmamasını sağlamak olacaktır. Ancak mevcut hastanelere de yeni fonksiyonlar verilerek şehir hastaneleri statüsünde değil, farklı bir statü ile çalıştırmak lazım” dedi.