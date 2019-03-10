CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Akyüz projelerini açıkladı

CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Salih Akyüz, Zorlu Grand Otel'de CHP İl Başkanı Güzide Uzun, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, CHP Belediye Meclis üyesi Turgay Şahin, İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve Ortahisar Belediyesi Meclis üyesi Davut Çakıroğlu ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantı ile projelerini açıkladı. Seçim sürecini değerlendiren Akyüz, “50 gündür sokaklardayız, esnafın yanındayız, çay ocaklarındayız, birçok insanımızla yüzleşiyoruz. Bu yüzleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Esnafımız, ticaretle uğraşan insanlarımız çok zor durumdalar. Gençlerin gözlerinde pırıltıyı görünce elimizden geleni yapmak durumundayız. 6 bine yakın esnafla, ticaretle uğraşan vatandaşlarımızla el sıkıştım. Sanayideki esnafın yarısı kapalı durumda. Trabzonlunun onuru var ya, o nedenle dik durmaya çalışıyor ve dükkânını kapatmıyor, kirasını vermeye çalışıyor. Ailelerle konuşuyoruz, aileler çocuklarının gelecekleri için çok ümitli değiller. Bu ortamda siyaset yapmanın zorluğunu anlayabiliyorsunuz. Ülkemizde de zaman zaman bu tür sıkıntılı durumlar olmuştur. Biz umutlu olmalıyız. Memleketimiz ticaret, turizm kenti, baskın bir kültürü ve karakteri var. Bunlar bizim zenginliklerimiz. Bizi yöneten arkadaşlarımız varlıklarımızı unutmuşlar. 5 yıldır bu şehrin varlıklarını yok saymışlar. Ne ticarette, ne moralde bu kadar düşüş olmadı. Yatırım yaparken bilim ve akıl denen olguyu unutursak böyle sıkıntılı hale geliriz. Kaynakların nasıl müsrifçe harcandığını size anlatmak istiyorum. Önce büyük sorunlar yaratıyorlar, sonra bu büyük sorunları çözmek için büyük çözümler üretiyorlar” dedi.

Çömlekçi ve Akyazı'ya iki mega proje

Projelerini anlatan Akyüz'ün iki mega projesi ilgi çekti. Akyazı'da dolgu alanında sadece stat olmasından dolayı yılda 20 gün kullanıldığına dikkat çeken Akyüz, “Kullandığımız Akyazı dolgu alanı. O kadar büyük alan yılda 20 gün kullanılıyor. Bizim hazırladığımız projede bu alan yılın 365 günü kullanılabilecek. Akyazı dolgu alanında denize yakın alanlar halkımızın denizle buluşabileceği, keyifli vakitler geçireceği, yeme içme mekanlarının bulunduğu, ışıl ışıl dönme dolap heyecanının yaşanacağı, haftanın her günü değerlendirilen marka bir alan olacak” diye konuştu.

“Yılda 1 milyon turist hedefliyoruz”

Boztepe'de yapılacak şelale projesini de açıklayan Akyüz, yılda 1 milyon turist hedeflediklerini kaydetti. Akyüz, “Trabzon'da 1 milyon turist hedefliyoruz. 1 milyon turist demek 25 bin insana yeni kaliteli iş imkanı demek. Kendi kaynaklarımızı doğru kullanmak zorundayız. Değirmendere Vadisi'nden derivasyon tüneliyle Boztepe'ye getirilecek su yaklaşık 90 metre yüksekten şelale şeklinde akıtılacak. Suyun indiği alanda botanik park oluşturulacak. Bölgeyi terk edecek su Çömlekçi Kentsel Dönüşüm alanına ulaşacak, burada gondol kanalları yapılacak. Temiz suyun bölgeye sağlanması, suyla birlikte hayatın canlanması ve meydan ile bütünleşen yeni kent alanı oluşturulmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tramvay projesi

Trabzon'un en büyük ihtiyaçlarından birisinin tramvay olduğuna dikkat çeken Akyüz, “Birçok şehirde bu konforu insanlara sunmuşlar. Trabzon'da ise bizi yönetenler birbirlerinin arkalarına gizlenerek bu konuyu gündem dışında bırakmışlar. İyi çalışılması gereken bir konu. İnsanımıza bu konforu sunduğumuzda şehrin çekiciliğini artırırsın. Trabzon'a 30 milyar lira gelmiş. Bunu yabancı paraya çevirdiğin zaman 5,5 milyar dolar eder, bu ne demek biliyorsunuz. 50 bin kişilik şehir kurarsınız. Çift hatlı bir tramvay yapılabilirdi, bu hizmeti bizden neden esirgiyorsunuz. 'Neden yapılmadı?' diye soruyoruz 'Şoför esnafımızı küstürmeyelim' diyorlar. Yönetici dediğin şehrin bütün kaynaklarını çoğaltmaya çalışır, alternatif sunar. Biz tramvayın acilen Trabzon'a kazandırılması için uğraşacağız” şeklinde konuştu.

Trabzonspor Müzesi'ni Akyazı Spor Kompleksi'ne taşıma düşüncesine eleştiri

Trabzon kent merkezinde bulunan Trabzonspor Müzesi'ni Akyazı Spor Kompleksi'ne taşıma fikrini eleştiren Akyüz, “Bu şehrin ticari hayatını bozan bir takım sorunlardan bahsettik. Bu fikir de onlardan biri. Trabzonspor Müzesi'ni ziyaret ettik, 'bizi buradan çıkarmak istiyorlar' dediler, stadın altına göndereceklermiş. Trabzonspor bu şehrin markası, bu müzeyi senede 300 bin kişi ziyaret ediyor. Kent merkezine bu kadar çentik atılır mı? Bütün esnafın zarar göreceği bir uygulama. Bu arkadaşlarımız bu şehrin içini boşaltmaya meraklılar. Biz bu şehri zenginleştirmek için geliyoruz” dedi.