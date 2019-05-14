Çobanın yayla yolu tepkisi

Trabzon'da havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yaylacılar yaylaların yolunu tutarken, kar nedeniyle yolu açılmayan yaylaların olması çobanları zor durumda bırakıyor.

Araklı ilçesi Paskalar'dan koyun sürüleri ile yola çıkarak Taşlı Yaylası'na ulaşmak isteyen çoban kar nedeniyle yayla yolunun açılmamasını çektiği video ile tepki gösterdi. Faik Hancı, uyarılarına ve taleplerine rağmen yaylalarının yollarının kardan temizlenmediğini belirterek yüzlerce koyun ile yollarının uzadığını ve Ramazan ayında sarp arazilerde aç susuz büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yolun açılmaması nedeniyle de kamyonet ile taşıdıkları yükleri kendi sırtlarında ve hayvan sırtında çıkartmak zorunda kaldıklarını belirten Hancı, sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istedi.