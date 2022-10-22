Çobanların kar altında zorlu mesaisi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı özellikle yaylalarda kış mevsimi gelinceye kadar sürülerini otlatmakla görevli çobanların işlerini zorlaştırıyor. Çobanlar kar ve sis altında sürülerini otlatırken ayı ve kurt saldırılarına karşı da dikkatli olmak zorunda kalıyor.

Havaların birden soğuması ile birlikte Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşanırken, kardan Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan ve Otçu Şenlikleri ile ünlü 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Kadırga Yaylası da nasibini aldı. Yaylanın sembolü olan üstü açık cami ve yaylanın tamamı beyaz örtüyle kaplanırken, 150 küçükbaş hayvanı ile yayla ve çevresinde sürüsünü kış gelinceye kadar otlatmakla görevli çoban Ahmet Yılmaz, yaşadıklarını cep telefonu ile kayda aldı. Yılmaz, “Buralar çok tehlikeli dostlar. Buralarda ağaçların, çalılıkların ve kayaların altından kurt çıkabiliyor. Kar yağışı da halen devam ediyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Sadece kurt değil daha önce sıklıkla buralarda ayı saldırıları da yaşandı. Biraz tehlikeli ama dikkat edersek bir şey olmaz” diyerek yanındaki çoban köpeğini de dikkatli olması konusunda uyardı.