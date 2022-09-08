Çocuk Oyunları Şenliği'nde doyasıya eğlendiler

Ortahisar Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Çocuk Oyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Ortahisar Belediyesi hizmet binası önünde iki gün boyunca süren şenlikte 1. sınıfa yeni başlayan çocuklar doyasıya eğlendi. Aileleriyle birlikte şenliğe katılan çocuklar; sek sek, körebe, köşe kapmaca, bezirgan başı, şut çekme ve deve/cüce oyunu gibi birçok oyunu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Çocuklar tiyatro sanatçısı Murat Küçük'ün anlattığı hikâyeleri pür dikkat dinledi. Müzik, dans gösterilerine ve şarkılara eşlik eden çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ile birlikte çocukların sevincine ortak olan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir süre miniklerle sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Başkan Genç, miniklere Trabzon İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verilen çam fidanıyla, belediyenin kalem ve şapkalarını hediye etti.

Şenliğe katılan çocuklara atıkların geri dönüştürülmesi ve ayrıştırılmasıyla ilgili mini eğitim verildi. Şenliğe katılan bütün çocuklara Ortahisar Belediyesi'nin çantası hediye edildi. Oyun oynayan çocuklara belediye görevlileri tarafından simit ve meyve suyu ikramı yapıldı.