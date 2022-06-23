Çocukluk hevesi görücüye çıktı

Trabzon'da inşaat mühendisi Taner Güney, 6 yıl önce çocukluktan gelen hevesini devam ettirmek için başladığı model savaş uçağı maketlerini Trabzon Mimarlar Odası'nda sergiledi.

Serginin açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık da katıldı. Vali Ustaoğlu, “Bu denli titiz ve özveri isteyen çalışmadan ötürü Güney'i tebrik ediyorum” dedi.

Evinde 5 yıldır her gün 7-8 saatlik bir çalışma ile model uçak yapan Güney, 6 yılda 85 tane model uçak yaparken, model uçakların yanı sıra model helikopter ve gemi de üretiyor. 2017 yılında çocukluktan gelen hevesle model uçak yapmaya başladığını ifade eden Taner Güney, “3-5 model yaparım o çocukluğundan kalma hevesimi tekrar yaşarım bırakırım diye düşünüyordum. Bu hevesimi sergi açacak kadar geliştirdim” diye konuştu.

Sergi Trabzonluların yoğun ilgisi ile karşılaştı.