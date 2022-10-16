Coğrafi işaretli Hamsiköy sütlacı derslere konu oldu

Trabzon'un Maçka ilçesi sınırları içinde yer alan Hamsiköy'ün ismiyle özdeşleşen Hamsiköy Sütlacı, 2017 yılında Türk Patent Enstitüsünce tescillenerek coğrafi işaret belgesi almasının ardından marka değeri daha da artarak yurt dışında da tanınmaya başladı.

Gerek yurt içinden gerekse yurtdışından gelen turistleri lezzetiyle kendine çeken Hamsiköy Sütlacı, Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren aşçılık kursunda, uygulamalı olarak gösterilirken özellikle yurt dışında daha da çok tanınması sağlanacak.

Hamsiköy Sütlacının lezzetli olmasının en önemli nedeni, yörede üretilen sütten yapılmış olması olduğunu belirten Ortahisar Halk Eğitim merkezi Aşçılık usta öğretici Melek Altun, “Kursiyerlerimizle fırında Hamsi Köyü sütlacını yapıyoruz. Hamsiköy sütlacı zaten coğrafi işaretini alan bir tatlı çeşidi. Hamsi Köyü sütlacını dışarda daha çok tanıtmamız için gayret etmemiz gerekiyor. Artık yavaş yavaş hak ettiği yerini bulacak dünya yemek listelerinde inşallah yerini alacaktır. Diğer yörelerde yapılan sütlaçlar unla, nişasta ile bağlanmasını yapıyorlar üzerine yumurta sarısı sürüp fırına atıyorlar. Hamsi Köy sütlacının özelliğinin üç tane temel ana maddesi vardır. Süt, şeker ve pirinç başka hiçbir şey içerisine girmez. Bunu eski Hamsi Köy ustaları da aynı şekilde yapıyorlar. Çünkü sütlacın pişmesi için en az bir buçuk iki saate ihtiyaç vardır. Çabuk olsun, erken olsun diye hem zamandan kazanıyorlar hem malzemeden kazanıyorlar nişasta ile birlikte bağlayıp sütlaç diye sunuluyorancak öyle değil tatbiki de. Hamsi Köy sütlacı ile diğer sütlaçlar arasında çok fark var. Hamsi Köy sütlacının en büyük özelliği o yörede yetişmiş olan ineklerin sütünden yapılmış olmasıdır. Yani yağlı süt, köy sütü dediğimiz hakiki sütle yapılan sütlaçtır. Hamsi Köy sütlacı derslerde de konu olmaya başladı. Dünya yemek listelerine, literatürlere girmeye başladı onun için de çaba gösteriyoruz” dedi.

Kursiyerlere, yörede üretilen mısır unundan yapılan Selanik Tatlısını da öğrettiklerini belirten Altun, “Menümüzde mısır unu ile birlikte Selanik Tatlımız da var. Aslında Selanik Tatlısı sanki Karadeniz'e bize daha çok uyuyormuş gibi ancak nedense o bölgede Selanik'te göçmenlerin yaptığı bir tatlı. Dolayısıyla mısır unu da bize ait, yöremize uygun bir tatlı olduğunu biliyoruz. Mısır unu ile birlikte yağın buluşması çok az un ile birlikte yoğruluyor. İçerisinde fındıkta var fındıkta bize ait bizim neden olmasın. Biz de bunu kendimizce uyarladık. Farklı tatları ortaya çıkarmak o farklı tatlarla mutfağımızı nasıl genişletebiliriz amacımız bu" diye konuştu.

Kursiyerlerden Elvan Ezgün, Hamsiköy Sütlacının en az bir buçuk saatte piştiğini ifade ederek ”Sütlaç özen gösterilmesi gereken bir tatlı. İçerisinde doğal inek sütü yeterince pirinç var. Piştikten sonra da şekerimizi ilave edeceğiz. Ardından da fırınlayacağız" dedi.