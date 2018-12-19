Çömlekçi II. etapta hak sahiplerinin yüzde 59'u ile sözleşme imzalandı

etap kentsel dönüşüm alanında hak sahipleri ile anlaşmalara devam ediliyor.

2 bin 315 hissedarın bulunduğu alanda bin 364 hissedar ile anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandı. Böylece alanda bulunan hak sahiplerinin yüzde 59'u ile anlaşma sağlanmış oldu. Bu kapsamda hak sahiplerine nakit ve mahsuplaşma olarak 132.8 milyon TL ödeme yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çömlekçi II. etapta yıkım çalışmalarını da sürdürüyor. 324 binanın bulunduğu alanda 52 binanın yıkımı tamamlandı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, hak sahibi vatandaşlara anlaşma sürecine gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür etti. Çömlekçi I. etap kentsel dönüşüm alanında kamulaştırmaların tamamlanmasının ardından II. etap kentsel dönüşüm alanında anlaşma usulü ile satın alma işlemlerinin sürdürüldüğünü hatırlatan Gümrükçüoğlu, “Çömlekçi kentsel dönüşümü etap etap gerçekleştirilecek olan dev bir projedir. Oldukça yüksek bir maliyete sahip olan bu dev proje tamamlandığında Trabzon şehir merkezinin çehresi tamamen değişecektir” dedi.

Başkan Gümrükçüoğlu, Çömlekçi I. etapta olduğu gibi II. etapta da anlaşma ve yıkımların tamamlanmasının ardından her iki etap için hazırlanan projenin uygulamasına geçileceğini sözlerini ekledi.