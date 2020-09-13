Çömlekçi mahallesinin çehresi değişiyor

etap yapım işi ihalesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirildi. Sözleşmesi, iş ve yer teslimi de yapılan proje tamamlandığında Trabzon yepyeni bir Çömlekçi Mahallesi'ne kavuşacak.

Trabzonlu vatandaşların uzun zamandır yapılmasını beklediği Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çalışmaları hız kazandı. TOKİ tarafından ihalesi, iş ve yer teslimi yapılan proje, Çömlekçi Mahallesi'nin çehresini değiştirecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada “ etap 1. bölge 106 adet konut ve 20 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işine ait yapım ihalesi, TOKİ tarafından gerçekleştirildi. 24 adet parselin acele kamulaştırma davası sonuçlanmış olup, toplam 34 milyon 911 bin 65 TL kamulaştırma bedeli hak sahiplerine ödenmiştir. Acele kamulaştırma davası biten 24 adet parseldeki taşınmazların tahliyeleri yapılmış olup, gerçekleştirilen yıkım ihalesi sonrası 26 Ağustos tarihinde taşınmazların yıkımına başlanmıştır. Ayrıca 1. etap 3. bölgede hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri devam etmekte olup, bugüne kadar hak sahiplerine toplam 166 bin 500 TL ödenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çömlekçi Mahallesi'nin şehrimize yakışır bir görüntüye kavuşması için çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. TOKİ tarafından Çömlekçi Mahallesi için 2,3 hektarlık alanda yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. Sözleşmesi, iş ve yer teslimi yapıldı. Çalışmalar tamamlandığında Çömlekçi Mahallesi'nin yeni yüzüne kavuşacağız. Çömlekçi, yenilenen görüntüsüyle Trabzon'a çok yakışacak. Bu noktada projeye gösterdikleri ilgi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a şahsım ve hemşehrilerim adına yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.