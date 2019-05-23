Çömlekçi'de yıkımlar yeniden başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yıkılan binaların hafriyatlarının kesinlikle bölgede bırakılmayacağını ifade ederek, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'ne hız vereceklerini kaydetti.

Çömlekçi 2. etap kentsel dönüşüm alanında, Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) anlaşma usulü ile satın alma işlemlerini sürdürdüğünü belirten Başkan Zorluoğlu, alanda bulunan 4 bin 39 hissenin 2 bin 459'unun TOKİ tarafından satın alındığını söyledi.

Bölgedeki 100 bina ile anlaşma sağlandığını ve bunlardan 53'ünün yıkımının gerçekleştirildiğini dile getiren Zorluoğlu, “TOKİ'ye geçen binaların yıkımına başladık. Yıkılan binaların hafriyatlarını kesinlikle bölgede bırakmayacağız. O alan daha fazla görüntü kirliliği oluşturmayacak. Çömlekçi 2. etap kentsel dönüşüm alanında 15 tescilli bina ile de anlaşma sağlanmış durumda. Tescilli binalar aslına uygun olarak şehrimize kazandırılacak” dedi.

Çömlekçi 1. etap kentsel dönüşüm alanında kamulaştırma ve yıkım işlemlerinin tamamlandığını anımsatan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2. etaptaki satın alma ve yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgede uygulama projesinin yapımına da kısa sürede başlayacaklarını sözlerine ekledi.