Çöp kutusundaki okul çantası paniğe neden oldu

Trabzon'un Of ilçesinde belediye binasının arka sokağı üzerindeki bir çöp kutusuna bırakılan okul çantası paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, çöp kutusunda duran okul çantasından şüphelenen bir vatandaş olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi ile olay yerini çevirdi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden uzman bomba imha ekibi istenirken, ekiplerin ilçeye ulaşmasının ardından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede okul çantasının kullanılmadığı için çöpe bırakıldığı belirlenirken, çevre sakinleri rahat nefes aldı.