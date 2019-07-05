Çöplerden topladıkları kitaplarla kütüphane açtılar

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, temizlik işleri müdürlüğünün böyle anlamlı bir projeye imza atmasında gurur verici olduğunu belirterek çalışanlarını kutladı. Ekiplerin bir yandan temizlik yaparak bir yandan da buldukları kitapları değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Ekim, “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün böyle anlamlı bir proje yürütmesi, böyle bir duyarlılığa imza atması gerçekten gurur verici. Ekiplerimiz bir yandan hizmet seferberliğine devam ederken bir yandan da çöplerde veya ücra köşelerde buldukları kitapları değerlendirerek Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiye alanında mini bir kütüphane oluşturdular. Bununla da kalmadı çalışanlarımız, öğle saatinde veya işlerinden arda kalan zamanlarda oluşturulan bu kütüphanedeki kitapları okuyorlar. Bu tarz sosyal ve toplumsal mesaj verici davranışlar çok önemli. Umarım bu duyarlı davranış; başta ilçemiz olmak üzere ilimizde ve bölgemizde bulunan diğer kurumlar için örnek teşkil eder. Bu vesileyle kitapların toplanmasından, kütüphanenin okunmasına kadar geçen emeği geçen duyarlı çalışanlarımıza teşekkür ediyor, onları kutluyorum” dedi.