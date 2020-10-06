Covid-19'un neden olduğu hastalık tablosunu iyileştirmek için çaba sarf ediyorlar

Dr. F. Sena Sezen, Covid-19 tedavisi için İLAFAR tarafından katkı sunabilmek için proje başlatıldığını söyledi.

Sezen, “Covid-19'un neden olduğu hastalık tablosunu iyileştirmeye yönelik, muhtemel patolojik mekanizmaları etkileyebilecek ilaçlar hücre kültürü çalışmalarında incelenmektedir” dedi.

Covid-19'un neden olduğu hastalık tablosunu iyileştirmeye yönelik proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Sezen, “Covid-19 tedavisi için İLAFAR tarafından da bir katkı sunabilmek için proje başlatılmıştır. Tedaviye yönelik bir proje olan bu çalışmamızda halen başka hastalıklar için kullanılan ilaçların yeniden konumlandırması yapılmaktadır. Covid-19'un neden olduğu hastalık tablosunu iyileştirmeye yönelik, muhtemel patolojik mekanizmaları etkileyebilecek ilaçlar hücre kültürü çalışmalarında incelenmektedir” diye konuştu.

İLAFAR'ın halen yürütmekte olduğu projeler içerisinden beş proje yer aldığını, koruma altına alınmış olan iki endemik bitki üzerindeki ilaç olabilme potansiyellerinin araştırıldığı ifade eden Sezen “Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış olan iki endemik bitki üzerindeki ilaç olabilme potansiyellerinin araştırıldığı projemizde belli aşamaları tamamladık. 12. Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte yürütmekte olduğumuz projede; bitkilerin toplanması, içeriklerinin tanımlanması, biyokimyasal analizlerinin yapılması işlemleri tamamlanmış olup deney hayvanları üzerinde araştırma aşamasına gelinmiştir. Ekim ayı içerisinde deney hayvanları çalışması başlayacaktır” diye konuştu.

Diğer projeler hakkında bilgi veren Sezen, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Tarım ilaçlarında GLP standartlarında toksisite araştırılması projemiz; iki yönlü bir projedir. Birinci yönü: Proje sonunda İLAFAR uluslararası geçerliliği olan standartlarda Ar-Ge Merkezi statüsü kazanacaktır. GLP olarak tanımlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Akreditasyonu statüsü kazanacak olan İLAFAR, ülkemizin ihtiyacı olduğu bir alana katkı sağlayacaktır. Projemizin ikinci yönü ise; tarım ilaçlarının ruhsat alabilmesi için sağlaması gereken kriterlerden biri olan toksisite testleri İLAFAR'da yapılacaktır. Proje sonucunda böylece İLAFAR hem bu testleri yapan hem de GLP akreditasyonu olan uluslararası tanınır bir Ar-Ge merkezi olacaktır.İLAFAR tarafından hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan İlaç Endüstrisi Hedefli Çekim Merkezi: İLAFAR adlı proje Bakanlık tarafından kabul edilmiş ve Bakanımız sayın Mustafa VARANK'ın katılımı ile gerçekleşen imza töreni ile Şubat-2020 tarihinde başlamıştır. Bu proje ile Bakanlığımız; Ankara'nın doğusundaki ilk ve tek preklinik ilaç Ar-Ge merkezi olan İLAFAR'I cazibe merkezlerini destekleme kapsamına almıştır. Proje ile İLAFAR'ın altyapısı (cihaz kapasitesi) güçlendirilmektedir. Bir diğer yürüttüğümüz çalışmada ise Tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlara yönelik toksisite risk değerlendirme yapılmaktadır. Adı geçen bu ürünlerin ruhsat alarak kullanılabilmesi için bu testlerin ve risk değerlendirmelerinin raporlanması gerekmektedir. İngiltere, İsviçre, Güney Kore ve Çin'den gelen ürünlerin risk değerlendirmeleri yapılarak raporlanmıştır. İLAFAR; diğer ülke firmalarının da başvuru yaptığı bir Ar-Ge Merkezi olmakla birlikte yerli firmalarımıza da bu konuda akademik destek vermektedir” ifadelerini kullandı.