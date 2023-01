Çözüm masasında 70 bin sorun çözüme kavuştu

Trabzon'da Ortahisar Belediyesinin 2015 yılında hayata geçirdiği ve vatandaşlara belediyeyle ilgili işlemlerinde büyük kolaylık sağlayan Çözüm Masası 2022 yılında 70 bin 27 adet başvuruyu işleme aldı.

Vatandaşların; yapı kontrol, imar ve şehircilik, zabıta, park ve bahçeler, fen işleri, muhtarlıklar ve temizlik işleri müdürlüklerinin görev alanlarıyla ilgili talep ve şikâyetleri ilk etapta Çözüm Masası'ndaki birim müdürlüklerinin faaliyetlerinde uzman personel tarafından değerlendirilerek ilgili müdürlüğe aktarılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çözüm Masası'nda vatandaşların belediyenin görev alanına giren herhangi bir konuyla ilgili şikâyet ve taleplerinin yetkili personel tarafından değerlendirilerek çözülmesi için ilgili birim müdürlüğüne aktarıldığını dile getirdi. Başkan Genç, Çözüm Masası'na kurulduğu 2015 tarihinden itibaren bugüne kadar 420 bin adet başvuru yapıldığını ifade etti. Genç “Çözüm Masası'nda bu güne kadar vatandaşların birçok talebine cevap verdik ve bunlara çözüm ürettik. Vatandaşların her türlü talebi aynı anda online olarak ilgili müdürlüğün sistemine düşüyor. İlgili müdürlüklere ulaştırılan başvurular ivedilikle çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşlarımız her konuda Çözüm Masası'na başvuru yapabiliyor. Yapılan her başvuruyu ilgili birimlerimiz titizlikle değerlendirerek cevap veriyor ve takip ediyor” dedi.

Vatandaşlar yapı kullanma sureti, yapı ruhsatı vb. belgeleri Çözüm Masası'ndan temin edebiliyor. Diğer yandan vatandaşlar emlak beyan formu ve emlak beyan değeri gibi belgeleri de buradan temin ederek doldurabiliyor. Arazilerin imar durumuyla ilgili bilgiler de buradan öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, Çözüm Masası'nın 444 65 89 numaralı telefonunu arayarak istedikleri konularda başvuru yapabiliyor veya bilgi temin edebiliyor.