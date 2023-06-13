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Çukurçayır Anaokulu e-twining proje sergisine ilgi

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Anaokulu Müdürü Melek Demir tarafından e-twining proje sergisi açılırken, sergide 81 öğrencinin tanıtım yaptığı 5 proje çıktıları yer aldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Anaokulu Müdürü Melek Demir tarafından e-twining proje sergisi açılırken, sergide 81 öğrencinin tanıtım yaptığı 5 proje çıktıları yer aldı.


Projelere Türkiye'nin AB katılım stratejisi kapsamında Litvanya, Slovakya, Romanya, İtalya, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye'nin değişik illerindeki anaokullarında görev yapan öğretmenler katıldı.


Sergiye Çukurçayır Anaokulu Öğretmenlerinden Asiye Köse “For the power of coding (kodlamanın gücü adına) ve “Kindergarten land of values and knowledge” (Okulöncesi değerler ve bilgi diyarı), Dilay Kurban “Kindergarten land of values and knowledge” (Okulöncesi değerler ve bilgi diyarı), Elif Altuntaş” Look at the nature awaken” (doğaya bak uyan), Lütfiye Karaköse “Our cultural values with symbols” (sembollerle kültürel değerlerimiz)”adlı proje ile 4 eTwinner öğretmen katılım sağlarken projelerde yer alan 81 öğrencinin tanıtım yaptığı 5 projenin çıktıları yer aldı.


Sergisinde bulunan danışman öğretmenler ve öğrenciler tarafından katılımcı öğretmen, öğrenci ve velilere okullarda sürdürülen eTwinning çalışmaları hakkında sunum yapılırken projeler, güncel konulara ışık tutması açısından veliler ve öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.

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