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Çukurçayır'a meyve bahçesi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan ile birlikte Çukurçayır Mahallesi’nde meyve bahçesi olarak belirlenen alana fidan dikim etkinliğine katıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan ile birlikte Çukurçayır Mahallesi'nde meyve bahçesi olarak belirlenen alana fidan dikim etkinliğine katıldı.


Trabzon hurması, karayemiş, muşmula gibi yöresel meyvelerin yanında mandalina, yenidünya, limon, elma, erik ve armut fidanlarını çocuklarla birlikte toprakla buluşturan Başkan Genç, “Burası meyve bahçesi ama bu fidanlar büyüyünce burası çok güzel bir yeşil alana dönüşecek. Bu fidanlar meyve vermeye başlayınca hem yaydıkları çeşit çeşit güzel kokularla, hem de kendi güzellikleriyle bir burayı bir vahaya dönüştürecekler. Diğer yandan dünyanın en önemli sorunu haline gelen küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliğiyle mücadele etmenin en önemli yolu yeşil alanları artırmaktan geçiyor” dedi.


Bütün insanların doğaya ve çevreye saygılı olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Genç, “Ormanlarımız, ağaçlarımız, yeşil alanlarımız bizim zenginliğimizdir. İlçemizde yeşil alanlar ne kadar artarsa o oranda ilçemiz güzelleşmiş, ferahlamış olur. Hava kirliliğiyle, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için fidan dikimi yapmalıyız. Doğanın dengesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Bütün insanlar doğaya, çevreye saygılı olmalı, onu korumalıdır. Çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. O nedenle de çocuklarımızı da fidan dikim etkinliğine davet ederek onlarda bu bilinci oluşturmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

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