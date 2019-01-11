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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.


Ankara'dan bugün Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçakla 15.50 sıralarında Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda Trabzon'un ilçelerinin belediye başkan adayları açıkladı. Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçeleri Cumhur İttifakı kapsamında ittifak yapılan MHP'ye bırakılırken, açıklanan ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:


“Akçaabat: Osman Nuri Ekim, Araklı: Recep Çebi, Arsin: Sait Gürsoy, Beşikdüzü: Harun Demirci, Düzköy: Yılmaz Ankara, Çaykara: Hanefi Tok, Hayrat: Salih Öztel, Köprübaşı: Ali Aydın, Maçka: Koray Koçhan, Of: Salim Salih Sarıalioğlu, Ortahisar Ahmet Metin Genç, Sürmene: Rahmi Üstün, Tonya: Osman Beşel, Vakfıkebir: Muhammet Balta, Yomra: İbrahim Sağıroğlu.”

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