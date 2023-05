Cumhurbaşkanı Erdoğan: ” Bay bay Kemal, Bayraktar grubuna Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir Allah kuruşu yoktur; Sıkıyorsa çık açıkla”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin iftihar vesilesi projelerine Sürmeneli Bayraktar ailesine son dönemde sözlü saldırılar olduğuna dikkat çekerek “İHA'ya, SİHA'ya Akıncı'ya, Kızılelma'ya saldırıyor mu? Ama tutturamayacaklar. Güya ben onlara krediler vermişim. Bay bay Kemal yüreğin el veriyorsa gerçekten zerre kadar yüreğin varsa Bayraktar grubuna Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti hükümetinin verdiği bir Allah kuruşu yoktur. Sıkıyorsa çık açıkla” dedi.

Ömürlerinde çay bahçesine girmeyenlerin çay üreticisini tahrik etmeye çalıştığını ve her yerde aynı taktiği uyguladıklarını belirten Erdoğan “Ama yalancı çoban misali kimseyi inandıramıyorlar. Biz milletimizden 14 Mayıs'ta desteği birileri gibi öyle palavra atarak, dilimize geleni söyleyerek istemiyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bizimle icraatlarımıza hayalleri bile yetişemeyenlerde öyle saçmalayıp geçer. Fındığın nerede yetiştiğini bilmezler. Fındık üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Bunların söylediklerine inanıyor musunuz? Ömürlerinde çay bahçesine girmemişlerdir, çay üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Her yerde aynı taktiği uyguluyorlar. Ama yalancı çoban misali kimseyi inandıramıyorlar. Diğer hususlarda ise yaşadıkları ülkeyi tanımadıkları için söyledikleri şeylerin bir kısmının halen yapıldığını bir kısmının da halen yapılmakta olduğunun farkında bile değiller. Elbette proje diye açıkladıkları ama aslında gerisinde çok sinsi niyetlerin bulunduğu bazı işleri ayrı tutuyorlar. Şimdi sizlerle biraz dertleşmek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde siyasette her zaman ittifaklar olmuştur. Koalisyonlar kurulmuştur. Dengeler gözetilmiştir. Ama tarihimizin hiçbir döneminde bugünkü kadar ilkesiz, pervasız, karmakarışık bir muhalefet tablosu ile karşılaşmadık. Güya siyasetin her renginden partileri bir araya getirerek bir masa kurdular. Masanın etrafı yanında birde altında gizli bir ortağı olduğu anlaşıldı. Koalisyondaki genel başkanlardan biri masadan kalkıp otururken, çıkan arbedede masanın altındaki ortak masanın üstüne çıktı. Derken masanın kurulduğu kapının arkasında gizlenen ortaklar bulunduğu ortaya çıktı. Kandil'deki PKK elebaşları bir yandan, FETÖ'nün yurtdışına kaçan elebaşları diğer yandan masaya ayar vermeye, istikamet göstermeye başladılar. Terör örgütlerinin elebaşları her gün Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapıyor. Kimseden ses çıkmıyor. Terör örgütlerinin ev sahipleri edasıyla yaptığı açıklamaları sadece Kılıçdaroğlu değil masadaki diğer ortaklarda itiraz etmiyor” diye konuştu.

“Tablo gerçekten çok vahim” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir yandan Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP var, diğer yanda Cumhuriyet ile hesaplaşmaya geldiklerini söyleyenler var. Bir yanda lafa gelince Milliyetçiliğini kimseye bırakmayan hanımefendi var, diğer yanda Türkiye'yi Suriyeleştirmekten söz eden bir başka kadın var. Bir yanda ağzından Milli Görüşü düşürmeyen biri var, diğer yanda insanımızın tüm değerlerini çiğneyenler var. Bir yanda bizimle bir zamanlar yol yürüyenler var maalesef başka sermayeleri de yok. Onların omuzlarında bize ateş edenler var. Nasıl oluyorsa hepsi de aynı masanın etrafında buluşmuş kin ve nefret tohumları saçarak bizim üzerimizden doğrudan milletimize parmak sallıyor. Tabi her senaryo gibi bununda zaafları gerisindeki asıl siluet kendini belli etmeye başladı. Cumhuriyetimizin ilk asrına damgasını vuran ülkemizin 21 yıllık kazanımlarına niye düşmanlık ettikleri anlaşıldı. Türkiye Yüzyılı hayalimize çemre takmak için niçin bu kadar can uğraş gayret gösterdikleri anlaşıldı. Meğer bunların aklında milletimizin milli mücadeleyi zafere ulaştırarak bir asır öncesinde Anadolu topraklarına gömdüğü mandacılık özlemi var.”

AK Parti'nin gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma devrimi ile tüm dünyaya bir mesaj verdiğini kaydeden Erdoğan “Bu mesaj Türkiye'nin ve Türk milletinin siyasi ve ekonomik özgürlüğüne olan bağlılığının haykırışıdır. Ülkemizin iftihar vesilesi projelerine işte hemşeriniz Sürmeneli Bayraktar ailesine bunlar saldırıyor mu? İHA'ya, SİHA'ya Akıncı'ya, Kızılelma'ya saldırıyor mu? Ama tutturamayacaklar. Güya ben onlara krediler vermişim. Bay bay Kemal, yüreğin el veriyorsa gerçekten zerre kadar yüreğin varsa Bayraktar grubuna Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti hükümetinin verdiği bir Allah kuruşu yoktur. Sıkıyorsa çık açıkla. Allah rahmet eylesin Özdemir Bayraktar bey zaten devletten bırakın kredi almayı, arsa dahi kabul etmedi. Bunlar böyle yalan bunlarda ganimet. Ama hesabını ödeyecekler. Biz bu dayatmayla, vesayetle mücadelemizle yüzleştik” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferans yöntemi ile Zigana Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdi. Ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarafından tünelin yağlıboya resmi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.