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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük Rize ve Trabzon İl Kongreleri’ne de kapsayan gezi ve inceleme programı için bugün akşam saatlerinde havayolu ile Ankara’dan Trabzon’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük Rize ve Trabzon İl Kongreleri'ne de kapsayan gezi ve inceleme programı için bugün akşam saatlerinde havayolu ile Ankara'dan Trabzon'a geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki ailesi ile birlikte helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine hareket etti.


Son olarak 13 Kasım'daki Tekirdağ İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korona virüs salgını sebebiyle kongrelere bir süre ara vermiş, sonrasında 11 Ocak'ta yeniden başlayan il kongreleri sürecinde ise canlı bağlantılar ile AK Parti teşkilatlarıyla bir araya gelmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat Pazartesi günü memleketi Rize'de, 16 Şubat Salı günü de Trabzon'da gerçekleştirilecek kongrelere bizzat katılacak ve 93 gün aradan sonra ilk kez yüz yüze partililerine mesajlar verecek.

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