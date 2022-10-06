Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Zorluoğlu'na ödül

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen ‘Tam Bana Göre Festivali'ne damga vurdu. Açtığı stantla her kesimden büyük ilgi gören Büyükşehir Belediyesi, Sporcu Performans ve Yetenek Merkezi Projesiyle de ‘Gençliğe Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen “Tam Bana Göre Festivali” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği festivalde AK Parti Belediyeleri stantlar kurarak çeşitli etkinlikler düzenledi. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin festival kapsamında açtığı stant büyük ilgi gördü. Birbirinden çeşitli oyunların yer aldığı stant özellikle gençlerin uğrak yeri oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da stant alanını ziyaret eden hemşehrileri ve gençlerle bir süre sohbet etti.

Festival kapsamında düzenlenen ödül töreninde Türkiye genelinde gençlik projelerinde başarı sağlayan şehirlere ödülleri verildi. Gençlere yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sporcu Performans ve Yetenek Merkezi Projesiyle ‘Gençliğe Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Daha yaşanılabilir bir Trabzon için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Şehrimizin her alanda gelişmesi adına yoğun gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızın beğenilip ödülle taçlandırılması heyecanımızı daha da artırıyor. Ödülün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdim edilmesinden de gurur ve mutluluk duydum. İlerleyen günlerde de şehrimiz için yeni projeler ortaya koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.