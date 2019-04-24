Dağcılık Federasyonu'nun çalışmalarını anlattı

Dr. Ersan Başar, ülke genelinde 370 kulüp ve 10 bin lisanslı sporcuya dağcılık konusunda çok yoğun eğitimler verdiklerini belirterek yurt içi ve yurt dışında birçok tırmanışlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dr. Ersan Başar Trabzon'da faaliyet gösteren Uzungöl Doğa Sporları Adrenalin Kulübü Derneği Lokali'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun birçok branşta faaliyet gösterdiğini belirten Başar “Bunların en başında dağcılık geliyor. Özellikle dağcılık konusunda çok yoğun bir eğitim çalışmalarımız var. Türkiye'nin her yerinden gelen kulüp sporcularına eğitimler veriyoruz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında özel tırmanışlar yapıyoruz. Bu yıl da 8068 metre yüksekliğindeki Pakistan'daki Gasherbrum Dağı'na zorlu bir tırmanışımız olacak. Türkiye Dağcılık Federasyonu Milli Takımı olarak ilk defa bu yükseklikte bir etkinlik yapacağız. Ayrıca Türkiye Şampiyonaları ve uluslararası olimpik yarışmalara katılıyoruz. Bu yarışmaların sonucunda dereceye giren sporcularımız milli takıma seçiliyorlar, onlarda yurtdışında Türkiye'yi temsil etme imkânı buluyorlar. Dağ kayağı branşında da aynı şekilde yarışmalar düzenliyoruz” dedi.

Doğu Karadeniz'de Trabzon ve Rize'de bulunan kulüplerin özellikle Kaçkar Dağları başta olmak üzere yörede çeşitli tırmanış faaliyetlerinde bulunduğunu kaydeden Başar “Bu bölgelerdeki kulüplerimiz hem eğitim hem de tırmanış faaliyetlerinde en üst düzeyde faaliyetlerine devam ediyorlar. Trabzon ve Rize dağcılık konusunda çok aktif olduğumuz bölgelerimiz. Rize'de bir tırmanış duvarımız var. Spor tırmanışı çok hızlı bir şekilde belli bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bu yıl küçükler ve gençler şampiyon yarışmalarını Rize'de yaptık. Karadeniz'de yeni sporcularımız oldu. İki yıl önce böyle sporcularımız yoktu. Ayrıca dağ kayağında Trabzonlu sporcularımız dereceye girdi” diye konuştu.

Yomra Jimnastik Salonu'nun içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı spor projesi çerçevesinde olimpik tırmanma duvarı yapımına başlandığını kaydeden Başar “İki ay sonra tamamlanacak olan bu duvar bu bölgede genç sporcuların yetişmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Doğa sporunu dağcılık olarak bakarsak çok önemli bir yeri var. Gelişen toplumların sporu. İnsanların şehir alanlarında yaşaması elektronik sistemlere çok bağlı kalması stres oranlarını çok arttırıyor. Dağcılık sporu ile uğraşan insanlarda doğaya çıkmak çok önemli. Yürüyebilen herkesin yapacağı bir spor branşı burada sadece teknik yönünü kendiniz belirliyorsunuz” ifadelerini kullandı.