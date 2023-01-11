Dağların zirvesinde yatırımcılara arazi sağlamak için uğraş veriyorlar

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, yatırım arazisi sıkıntısı çekilen Trabzon'da yatırım yapmak isteyen firmalara yeni olanaklar sağlamak gerektiğini belirterek, “Organize sanayi bölgelerinde 3-5 dönümlük küçük parseller oluşturularak daha fazla yatırımcıya olanak sağlanmalıdır” dedi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Şinik mahallesinde deniz seviyesinden 750 metre yükseklikteki dağın zirvesinin iş makineleriyle tıraşlanarak kurulan Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 120 hektarlık alanda 34 fabrika bulunuyor. Makineden gıdaya, metal işlemeden mobilyaya kadar pek çok sektörde üretim yapılan OSB'de incelemelerde bulunan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, OSB'lerdeki yatırım arazilerinin durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Başkan Çelebi, “Organize sanayi bölgelerimizde daha fazla yatırımcıya imkan sağlamamız gerekli. Trabzon, yatırım arazisi bakımından kısıtlı olanaklara sahip. Yatırımcılara arazi üretmek için büyük çaba gerekiyor. OSB'lerimizi ne kadar büyük fedakârlıklarla oluşturduğumuz malum. Bu nedenle ihtiyacı olan firmalar tabii ki büyük parselleri alacak ancak yatırımın boyutuna göre 3-5 dönümlük bazı parsellerin de oluşturulması konusunda çalışma yapacağız. Amacımız daha çeşitli sektörlerde daha çok yatırımcı gelsin, ilimizin üretimi, istihdamı ve ihracatı artsın” dedi.