Değerler eğitiminde örnek okul

Ortahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın ortaklığında yürütülen Eğitimin Yıldızları-HOPO Proje Yarışması kapsamında farklı etkinlikler gerçekleştiren ‘Nasreddin Hoca ile Değerlerin İşaret Dili E Twinning Projesi'ndeki görevli öğrenciler, ocak ayı içerisinde sevgi değerini işledi. Anne ve babalarına olan sevgilerini mektuplarla ifade eden öğrenciler, mektuplarının ve aile fotoğraflarının basılı olduğu kupalarını proje koordinatörü öğretmenleri ile birlikte tasarladı. Proje ile öğrencilere bilişim teknolojilerini bilinçli kullanma noktasında destek olmak, öğrencileri akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatmak, öğrencilerin iç motivasyonunu geliştirerek iletişim becerileri yüksek bireyler yetiştirmek hedefleniyor.

Trabzon Kızılay Şubesi'nin de desteklediği projede, güven, empati ve sevgi değerini içselleştirmeye yönelik pek çok etkinlik düzenlendi. Akademik başarısının yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kurucusu olduğu ‘Nasreddin Hoca ile Değerlerin İşaret Dili E Twinning Projesi'nin yurt içinde 9, yurt dışında Romanya, Arnavutluk ve Ürdün olmak üzere 3 ülkeden proje ortağı bulunuyor. Proje ortakları ile her ay belirlenen değerle ilgili etkinlikler gerçekleştiriliyor.