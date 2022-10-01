Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Trabzon'da

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülkenin çok büyük bir kriz ortasında olduğunu belirterek "Yaşadığımız sadece ekonomik kriz değil. Yaşadığımız aynı zaman hukuk, adalet krizi, aynı zamanda eğitim krizi, dış politika krizi. Ancak bu krizden çıkış planları bizim elimizde çok şükür" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisince Trabzon'da düzenlenen mitingle vatandaşlara hitap etti. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı miting Atatürk Alanı'nda gerçekleştirildi. Babacan, Trabzon'un kararını verdiğini belirterek, "Trabzon kararını vermiş artık. Trabzon, 'demokrasi' diyor. Trabzon, 'atılım' diyor. Trabzon, 'DEVA' diyor. Görünen köy kılavuz istemez. İşte meydan, işte DEVA. Hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Türkiye, DEVA'sına kavuşacak. Bu hasret bitecek. Daha önce söyledim. Tekrar ediyorum, DEVA Partisi sandıkları patlatacak. Meydanlar şahit arkadaşlar. İşte bu meydan şahit, bugün beşinci mitingimizi yapıyoruz "dedi.

Ülkenin çok büyük bir krizden geçtiğini belirten Ali Babacan, sorunları bildiklerini ve bunları hızlı bir şekilde çözeceklerini belirterek, "Sorunları yakından takip ediyoruz ve ilk seçimlerden sonra da bu sorunları hızlı bir şekilde teker teker çözeceğiz. Ülkemiz gerçekten çok büyük bir kriz ortamında, yaşadığımız sadece ekonomik kriz değil. Yaşadığımız aynı zamanda hukuk krizi adalet krizi. Eğitim krizi, yaşadığımız aynı zamanda dış politika krizi. Ancak krizden çıkış planlarda bizim elimizde çok şükür" ifadelerini kullandı.