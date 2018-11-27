Denetleme Kurulu Trabzonspor'un borcunu 987 milyon 698 bin lira olarak açıkladı

Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, beraberindeki kurul üyeleri ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu hakkında bilgiler verdi. Mahmut Ören, 31.10.2018 tarihi itibariyle kısa vadeli borçların toplamının 659 milyon 498 bin 121 lira, uzun vadeli borçların toplamının 586 milyon 882 bin 258 lira olduğunu belirtti. Ören, kısa vadeli mevcutların 258 milyon 681 bin 573 lira olan kısa vadeli mevcutların düşülmesinin ardından net borcun 987 milyon 698 bin 806 lira olduğunu açıkladı.

Denetleme Kurulu Başkanı Ören, kulübün ekonomik durumuna dikkati çekerek “Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi, kuruluş ayarlarına geri dönülmesidir. Öze dönüştür, kısaca altyapıdan üretimdir” dedi.