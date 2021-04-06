Deniz kenti Trabzon'un sahilindeki 5 yıllık değişim

Trabzon'un Akyazı mevkiinde geçtiğimiz yıllarda startı verilerek dolgu çalışmalarının başladığı Gülcemal Dolgu Alanı Kentsel Tasarım Projesi, aradan geçen 5 yıllık zamanda sahil şeridindeki değişimi gözler önüne serdi. Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında 800 bin metrekarelik deniz dolgusu başlatılırken, 30 milyon liraya mal olacak proje dolgusunda tarım toprağı kullanıyor. Kentte zaman zaman tepkilere neden olan dolgu alanıyla denizden uzaklaşan Trabzon'da balık üreme alanları da tehdit altında bulunuyor. Dolguda kullanılan tarım toprağının çamur olup, karıştığı denizde balık üreme alanlarını tehdit ederken, dolgu alanının devam ettiği Ayasofya mevkiinde 20-25 yılda bir oluşan kumsal da ortaya çıktı. Deniz sularının çekilmesiyle kendini gösteren kumsala vatandaşlar ilgi gösterirken, 5 yıl arayla havadan çekilen görüntülerde Trabzon'un sahil şeridindeki değişim dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, dolgu alanı ile ilgili söylenecek çok şey olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin Trabzon'a kazandırmaya çalıştığı bir dolgu alanı var. Bu dolgu alanında söylenilecek çok şey var. Böyle bir şeye gerek var mıydı tabi bu çok tartışıldı. Keşke yapılan imar planları daha şehre uygun bir şekilde planlansaydı. Karadeniz Sahil Yolu bir dolgu alanı üzerine kuruldu. Şu anda burada 20-25 yılda bir oluşan kumsal alanı var. 20-25 yılda denizdeki canlılar için oluşan alanları tamamen doldurarak 30 yıl sonrasına bunları mahkum ediyoruz. Bu planlamalar doğru olsaydı hiç ihtiyaç olunmayacaktı. Bu alana kadar dolduruldu biz üzerine ne yapılacağını bilmiyoruz. Madem dolduruldu inşallah şehre uygun, katkı sağlayacak bir alan olur. Üzeri yine bir ranta açılmaz. Yapılarla dolmaz ki böyle olmayacağını söylüyorlar. Yeşil alan olarak şehre kazandırılsa kıymetli bir alan olacak” dedi.

“Umarım bu bir son olur”

Deniz dolgu alanına tarım toprağının döküldüğünü vurgulayan Aktaş, “Doldurulan toprağı biz 3-4 yıldır söylüyoruz. Dışarıdan yeşil bir şehir olarak biliniyor ama kent merkezi olarak yeşil fakiri bir şehiriz. Tarım topraklarını, inşaat alanlarından çıkan topraklarımızı burada denize döküyoruz. Deniz bu toprağın yüzde 50'sini alıyor. Çok değerli tarım toprağını denize akıtıyoruz. Hiç doğru değil. Dolgu yapılmasına karşıyız ama doldurulduktan sonra keşke doğru malzemelerle bu dolgular yapılsaydı. Ayasofya noktasına kadar bu dolgu geldi şuan burada bir plaj oluştu. Denize getirdiği kumlar ve suların geri çekilmesiyle oluşan bir alan var. Vatandaşlar artık yürüyüş yolunu kullanmıyor, o plaj alanına iniyorlar. Aldığımız duyuma göre bu dolgu burada son bulacak. Faroz'a kadar olan bölümü doldurulmayacak. Burası plaj olarak hizmet verecek. İnşallah bu doğrudur. Trabzon merkezi 10-15 km'lik bir sahile sahip. Ama maalesef bu alanı plaj olarak kullanamıyoruz. Bu alanlar şehre kazandırılabilirse yapılan dolgunun zararı biraz hafifletilebilir. Sahil şeridinin geçen yıllar ile dışarıya doğru taştığını görebiliyoruz. Umarım bu bir son olur” ifadelerini kullandı.