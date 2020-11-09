Deniz manzaralı Millet Bahçesi'nin kütüphanesi hizmete açıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 23 bin dönümlük alan üzerinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'nin kütüphanesi hizmete açıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde eski Akçaabat Fatih Stadı yerine inşa edilen millet bahçesi, 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle açıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Akçaabat Millet Bahçesi ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olurken, Millet Bahçesi'nin içerisinde yer alan kıraathanede oluşturulan kütüphane hizmete açıldı. Akçaabat kent merkezine 1 kilometre, Trabzon şehir merkezine 11,5 kilometre uzaklıkta olan Millet Bahçesi'nde açılan kütüphaneye özellikle çocuklar ilgi gösterirken, Akçaabat Belediyesi kitap okuyan herkese çayı ücretsiz veriyor. Sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla vatandaşların hizmetine açılan Akçaabat Millet Bahçesi, Trabzon'da yapımı tamamlanan ilk millet bahçesi olma özelliğini taşıyor.

Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde kitap okuyan vatandaşları ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kitap okuyanlara çayların ücretsiz verileceğini belirterek, “Millet bahçemiz 5 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın telekonferans ile katılarak açılışını yapmasının ardından halkımızın hizmetine açıldı. Kıraathanemiz içerisindeki kütüphane bölümünü açtık. Orada gençlerin, çocukların ve yetişkinlerimizin gelip rahat bir şekilde kitaplarını okuyacaklar. Ayrıca bir kampanyada yaptık. Kütüphaneye gelerek kitap okuyanlara çaylarını belediye şirketimiz tarafından bedava olarak vereceğiz. Okumayı teşvik edici bir durum. Hem de insanları buraya çekebilmeyi hedefliyoruz. İnşallah faydalı olur” dedi.

Millet bahçesine ücretsiz internet için wifi sisteminin kurulacağını kaydeden Başkan Ekim, “Millet bahçemiz içerisinde biyolojik göletiyle çocuk oyun alanıyla çardakları ve seyir alanlarıyla birlikte geniş bir alana sahip. Vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi var. Özellikle hafta sonları kalabalık bir topluluk buraya gelerek hem pikniklerini hem de çocuklarıyla burada eğleniyorlar. Kitap okumak isteyen veya dinlenmek isteyenler kıraathanenin içerisinde zamanını geçirmiş oluyor. Büyükşehir belediyemizle beraber ortaklaşa bir proje yürütüyoruz. Şehir içinde 3-4 noktaya ücretsiz internet yapacağız. Bu projeyle millet bahçesi de internetine kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Millet bahçesine gelerek kitap okuyan Rahim Aslan, “Çok güzel bir uygulama. Herkes gelsin kitabını, gazetesini okusun çayını içsin. Zamanı olan için çok değerli bir yer. Akçaabat Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Bunu buraya yapmak herkesin harcı değil” şeklinde konuştu.

Cafer Bayburt isimli vatandaş, “Cumhurbaşkanımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Böyle bir yer bize nasip oldu. Kitabımızı okuyor, çayımızı içiyoruz” ifadelerini kullanırken, Melek Eray isimli öğrencisi ise, “Belediyemizin yaptığı bu uygulamadan çok memnunum. Buraya geldiğimde kitabımı okuyarak çayımı içiyorum” diye konuştu.