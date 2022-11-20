Denizanaları Karadenizli balıkçıları canından bezdirdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinden denize açılan ve denize attıkları ağda balık yerine denizanalarını gören balıkçılar avlanma veriminin düştüğünü ve balığın zarar gördüğünü belirttiler.

41 yıldır balıkçılıkla uğraşan Hüseyin Kurt (56) bu sene palamutun Karadeniz'de bol olduğunu ancak Trabzon açıklarında ise çok olmadığını belirterek "Bölgemizde bu sene balıkçılık olmadı. Bunun sıkıntısını yaşarken diğer taraftan ise denizanası bizim başımıza bela oldu. Git gide artıyor. Buna çözüm yok gibi bir şey. İşe yarar bir şey değilki devlet alsın. Faydasız bir şey, eskiden Kasım ve Aralık aylarında kaybolurdu. Havalar soğuduğunda giderdi. Şimdi ise hiç gitmiyor. Son 3 yıldır haddinden fazla balıkçılığa zarar veriyor" dedi.

Trabzon'un Akçaabat İlçesi doğal bir limana sahip olduğunu belirten Kurt, "Denizanaları limanlık yerleri seviyor. Bizim burada her akşam var. Bu akşam balığa sardık ve denizanası olmasıydı 100 tane daha balık vururdu. Ağı da rahat rahat kaldırırdık. Bazen balık yerine denizanası geliyor. Küçük tekne olduğu zaman ağı almanız zorlaşıyor. Ağa fazla takılmasından dolayı makara yük fazla biniyor ve balıkların kuyruğu kopuyor. Bazısı eziliyor. Bize çok büyük zararı var" ifadalerini kullandı.

Balıkçıların bir birleriyle ilk sohbeti denizanası oluyor

Akçaabat İlçesi'nda akşam saatlerinde avlanmaya çıkan balıkçıların denizdeki ilk sohbetleri ise denizanası oluyor. Denizsuyu karanlığında kendini çok göstermeyen denizanaları teknelerden yansıyan ışığın vurmasıyla birlikte denizlerdeki çokluğu dikkat çekiyor.