Denizde kaybolan genç imamın cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki imam Abdüllatif Kıraç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güzelyalı mevkinde dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte denize giren Abdüllatif Kıraç (23) bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından arama çalışması başlatılırken, dalgaların şiddetinden dolayı güçlükle yürütülen arama çalışmalarında Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde imam olarak görev yapan Abdüllatif Kıraç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı ekiplerinin arama-kurtarma çalışması ile cansız bedenine ulaşılan Kıraç'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.