Denizden 7 ton çöp çıkarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizden 7 ton atık madde ve çöp çıkartıldı.

Ortahisar Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli iki dalgıç Beşirli, Faroz ve Yüzüncü Yıl sahilinde denizi kirleten çok sayıda atık maddeyi ve çöpü denizden çıkardı. Ortahisar Belediyesi temizlik personeli de çöplerin denizden çıkarılması sırasında dalgıçlara yardımcı olurken, denizden çok sayıda araç lastiği, balık ağı, plastik sandalye, şişe, masa, metal, halat ve birçok atık malzeme çıkarıldı. Çıkarılan 7 ton miktarındaki çöp ve atık madde Ortahisar Belediyesi'nin kamyonlarına yüklenerek çöp aktarma istasyonuna taşındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz'de kirlilik miktarının her geçen gün arttığına vurgu yaptı. Marmara Denizi'nde kirlilikten kaynaklanan deniz salyasına (müsilaj) dikkat çeken Başkan Genç, Karadeniz'de böyle bir sorunla karşılaşılmasını önlemek için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi. Karadeniz'deki aşırı kirliliğin deniz canlılarının, balıkların çeşit ve miktarını son derece azalttığını belirten Başkan Genç, “Kendi evimizi nasıl temiz tutuyorsak, aynı şekilde denizlerimizi ve çevremizi de temiz tutmalıyız. Kirli ortamda kimse yaşamak istemez. Hiçbir canlı kirli ve zehirli ortamda yaşayamaz, yaşamak istemez. Denizlerdeki aşırı kirlilik deniz canlılarının ve balıkların yanı sıra bizim de hayatımızı olumsuz etkiliyor. Kirlilik nedeniyle deniz ürünleriyle geçimini temin balıkçılarımız ekonomik anlamda bundan olumsuz etkileniyor. Diğer yandan insanların beslenmesinde önemli bir yer teşkil eden ve protein açısından son derece zengin olan balık ve diğer deniz ürünlerinden mahrum kalmış oluyoruz. Denizler temiz olursa su canlılarının yaşamı tehlikeye girmez ve bünyelerine zararlı maddeler nüfuz etmez. Bu şekilde insanlar da daha sağlıklı deniz ürünleriyle beslenmiş olur. Marmara'yı istila eden deniz salyasının en büyük nedeni aşırı kirliliktir. Milyonlarca canlıya yaşam kaynağı olan, aynı zamanda da insanlar için de protein değeri yüksek deniz ürünlerini bünyesinde barındıran denizlerimizi kendi evlerimiz gibi temiz tutmalıyız. Yoksa bunun olumsuz etkilerini bütün insanlık ortak yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.