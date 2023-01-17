Denizer: "Hamside beklentiler önümüzdeki yıla kaldı, Son 20 yıldır hiç böyle olmamıştı"

Karadeniz'de bu günlerde hamsi avında belirgin bir azalma yaşanırken son 20 yıldır hiç bu kadar olumsuz ortam yaşanmadığı belirtildi.

Trabzon Toptancı Balık Hali bugünlerde en durgun dönemini yaşarken, gelen hamsi miktarı da gün geçtikçe azalıyor. Yaklaşık 1 ay öncesine kadar balık haline 2 bin kasanın üzerinde hamsi gelirken bu bugünlerde bu rakam neredeyse 500 kasaya kadar geriledi.

Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer, hamside son 20 yıldan beri hiç böyle bir ortamın yaşanmadığını belirterek “Bu sezon tahmin ettiğimiz gibi hamsi olmadı, olan hamsi de ince oldu. Önümüzdeki yıl nasıl olur bizde bilemiyoruz ama bu yıl hamsiden vazgeçtik diğer balık çeşitlerine bakmak gerekiyor. Son 20 yıldan fazla hamside böyle bir ortam hiç olmamıştı. Şu an olan hamsilerde insanların yiyebilecek olduğu hamsi boyu değil küçük boyda. Bu sezon çok palamut oldu ama hamside hiç beklemediğimiz bir yıl geçiriyoruz. İnşallah daha sonraki yıllarda devamı olur diye tahmin ediyoruz ama yine de korkuyoruz” dedi.

"Gürcistan'da da umutlarımız yıkıldı"

Her yıl Ocak 1'dan itibaren Türk teknelerin Gürcistan karasularında hamsi avladığını ancak bu yıl itibariyle bu yönde umutların karşılanmadığını ifade eden Denizer, “Orada da umutlarımız yıkıldı. Çünkü Karadeniz'de bizim bu bölgede olan ince hamsi oraya gidecek orada da ince hamsi olacak. Tahmin ettiğimiz gibi bir yıl geçmedi. İnşallah önümüzdeki yıllar daha farklı olur diye düşünüyoruz. Önemli olan vatandaşımıza hamsiyi bol miktarda yedirmekti, o da olmadı. Diğer balık çeşitleri zaten doğada yetişen balıklar var. Yetiştiricilikte olan balıklar var onlar daha farklı. Nihayetinde balık sektöründe sıkıntı var. Hamsi geçen yıllara oranla bu yıl hiç bol değildi. Tekne sayısı fazla idi avlanan balık miktarı hamsi miktarı azdı ama piyasaya sürüldüğü için fazla gözüküyordu. Fabrikalara giden hiç hamsi olmadı ama şimdi herhalde fabrikalara veriliyor “ diye konuştu.