Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlayacak

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül'e kadar sürecek yasak 15 Nisan'da başlıyor. Av yasağı öncesi teknelerini limana demirleyen Trabzonlu balıkçılar yırtılan ağları onarmanın yanı sıra teknelerinin bakıma alarak gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladılar.

Bu sezon hamsi avında beklenen avcılık olmadığından sezonu Mart ayında kapattıklarını belirten Cabir Köroğlu, gelecek sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Gürcistan'da da beklenen hamsi avının olmadığını belirten Köroğlu, “Eylül 1 itibariyle palamut avına başlıyoruz, yaklaşık 2 ay palamut avından sonra hamsiye başlıyoruz. Dolayısıyla hamsiden sonra da paydos edip artık gelecek yılın hazırlıklarına başlıyoruz. Mart ayının başlarında hamsi az olunca erken paydos ettik. Gürcistan taraflarında de pek hamsi olmadı dolayısıyla erken paydos ettik. Gelecek sezon için hazırlıklarımıza erken başladık. Bu sezon palamut iyi geçti ancak hamsi pek olmadı. Yakıt masraflarının da çok olması ekonomik olarak etkiledi diyebiliriz. Şu an ağlarımızın bakımını tamir tadilat yapıyoruz” dedi.

Tekne çalışanlarından Birol Kaya, sezonun bazı tekneler için iyi geçtiğini belirterek “Sezon bitti ağların bakımını yapıyoruz. Bu sezon Karadeniz'de hamsi olmadı diyebiliriz ama palamut iyiydi. Avcılık açısından tekneler arasında farklılık oluyor. Bazı tekneler sezonu iyi geçirdi bizim açısından ise pekiyi geçmedi. Çoğu tekne genelde 15 Nisan gelmeden sezonu kapatıyor” diye konuştu.

Bu sezon tatmin edici av olmadığını kaydeden Osman Karaçengel de “Bu sezon erken paydos ettik nedeni de hamsinin, balığın olmaması. Sezon tatmin edici avcılık olmadı palamut iyiydi hamsi kötü geçti. Genelde her sezonda ya hamsi olur hamsi olduğu zaman da palamut olmuyor. Denizlerimizde balık azalmıyor teknolojiler büyüyor. Teknoloji geliştikçe balık azalmıyor teknoloji büyüyor. Gelecek sezona hazırlık için ağların bakımını yapıyoruz” şeklinde konuştu.