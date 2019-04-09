Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlayacak olmasına az bir zaman kala Karadeniz'de çoğu tekneler yavaş yavaş limanlara şimdiden demirlemeye başladı. 1 Eyül'de başlayan av sezonunu değerlendiren Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, sezonun balıkçı açısında iyi geçtiğini ancak balığın pahalı olması nedeniyle tüketici açısından pek iç açıcı geçmediğini söyledi.

Sezonun genel olarak iyi geçtiğini kaydeden Mutlu ”Bu sezon genellemeye bakıldığında fiyat bakımından gayet verimli ve iyi geçti. Ancak tüketici bakımından çok iç açıcı değil. Neden ? Çünkü balık fiyatları gerçekten biraz daha yüksekti. Az balık oldu fiyatlar yüksek oldu, yani bir yerde balıkçı kazanmış oldu. Bizim için balıkçının kazanmasından ziyade tüketiciye balığın ucuz olarak sunulması da gerekiyor. Onun da bundan faydalanması gerekiyor. O yönden biraz yoksul geçti. Genellemeye vurduğumuz zaman iyi bir sezon olduğunu düşünüyorum. Palamut, hamsi, istavrit açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz. İstavritte bu sezon bir kıpırdanma oldu. Dolayısıyla bu sezon güzel bir avcılık oldu. Bu sezon belki 100 tekneden belki 50'si bundan faydalandı. 50'si ekonomik olarak çok büyük bir gelir elde edemedi diye düşünüyorum” diye konuştu.

"Av yasağını balığın üreme döneminde uygulayalım"

1 Eylül-15 Nisan arasında uygulanan av sezonunu eleştiren Mutlu, yasağın balığın üreme döneminde uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, “Yasak konusunda zamanlamayı şöyle değerlendiriyoruz. 15 Nisan, 1 Eylül arasını komple yasak yapıyoruz. Tamam da balığın üreme dönemlerinde yasak getirsek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Denetleme kolay olsun diye sezon boyunca yasağı koymaktansa balığın üreme dönemlerinde yasağı koymanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum” dedi.