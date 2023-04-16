Denizlerde av yasağı başladı ancak balık tezgahlarında hareketlilik devam ediyor

Özellikle palamut avcılığı bakımından çok verimli geçen sezonun bitmesiyle vatandaş mezgit, istavritin yanı sıra kültür balıklarına ilgi gösteriyor.

1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah' diyerek denizlere açılan trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan'da başladı. Teknelerini limana demirleyen balıkçılar yırtılan ağları onarmanın yanı sıra teknelerini bakıma alarak gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlarken, balık tezgahları ise amatör balıkçılar tarafından tutulan istavrit ve mezgit ile süslenmeye devam ediyor. Trabzon'un Moloz mevkiindeki balıkçı tezgahlarında istavrit 60-120 TL, mezgit 35-150 TL, sargan 130 TL'den satılırken, kültür balıklarında ise somon 50-70 TL, alabalık 70 TL'den satışa sunuluyor.

Av yasağının başlamasına rağmen balık hareketliliğinin devam ettiği tezgahlara vatandaşın ilgi gösterdiğini belirten Turgay Memiş, balık tezgahlarını mezgit ve istavritin süslediğini ifade etti. Memiş, “Bunların yanında çupra, levrek, alabalık ve somon var. İlerleyen zamanlarda mezgit ve istavritten bir süre daha olur, daha sonra alabalık ve somon devam eder. Orta boy mezgit 35 lira ancak 100-150 liraya da mezgit var. Zaten balık artık az olacak, bu yüzden de fiyatlar biraz daha artacak” dedi.

Balıkçı esnafı Gökmen Aydın ise, bu sene balık sezonunda palamut avının bol, hamsi avının ise az olduğunu söyleyerek, "Vatandaş bu sene hamsi yiyemedi. İnşallah insanlar hamsiyi önümüzdeki sene bol yer. İstavrit 60-120 lira, somon 50-70 lira, alabalık 70 lira, sargan 70 lira. Fiyatlar, balık şu an az olduğu halde normal. Vatandaş mezgit, istavrit, somon, levrek ve çupraya rağbet gösteriyor” diye konuştu.

Tezgahları artık levrek, çupra, somon ve alabalık süsleyecek

Balıkçı esnaflarından Sedat Köz ise artık levrek, çupra, somon ve alabalığın tezgahları süsleyeceğini söyledi.

Av yasağının ardından balık haline gelen vatandaş Münir Yılmaz, “Bu sene fiyatlar da gayet normal. Ben genelde levrek, somon, sargan alıyorum” şeklinde konuştu.

İlhan Çavuş isimli vatandaş ise, “Benim sevdiğim yeşil izmarit, ben yeşil izmarit alıyorum. Fiyatlar normal, av yasağı başladı, umarım bundan sonra balık pahalılaşmaz” ifadelerini kullandı.