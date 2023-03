Depremden döndüler, Zigana Dağı'nda kış eğitimi gerçekleştirdiler

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen AKUT gönüllüleri, Zigana Dağı'nda Kış Dağ Arama Kurtarma Temel Eğitimini gerçekleştirdi.

Deprem bölgesinde arama - kurtarma faaliyetlerini tamamladıktan sonra eğitim faaliyetlerine devam eden AKUT ekipleri bu sefer ise Zigana Dağı'nda kış eğitimi gerçekleştirdi. AKUT Trabzon ekibinin ev sahipliğinde Ankara, Afyon, Alanya, Bodrum, Kaş-Kalkan, İstanbul ve Mersin'den gelen 37 AKUT gönüllü kursiyer ile kış dağ arama kurtarma temel eğitimi 2 bin 85 metre yükseklikte gerçekleştirildi. Üç gün süren eğitiminde ile ilgili bilgiler veren AKUT Kış Dağ Kurtarma Branş Sorumlusu ve Trabzon Operasyon Bölüm Sorumlusu Köksal Sonbay, “İlk gün teorik eğitimin ardından sahada pratik eğitimlerimize geçtik. Pratik eğitimler kapsamında planlama, çadır kurma ve çevre düzeni, donanım, beslenme ve sıvı alımı, yürüyüş teknikleri, malzeme kullanımı, kazma ile düşüş teknikleri, kar mağarası yapımı, gece yürüyüşü gerçekleştirildi. Son bölümde ise 2 bin 551 metre yüksekliğindeki Ali Kepenek Zirve Tırmanışı yapıldı. Birçok branşta olduğu gibi dağlarda yaşanacak kazalara karşı operasyonel kabiliyetimizi artırmak, fiziksel ve psikolojik hazırlık, teknik olarak aynı dili konuşmak adına gönüllü eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Amacımız her alanda olduğu gibi yaşanılabilecek dağ kazalarında da her an hazır olmaktır” dedi.

“Amaç her an hazır olmak”

AKUT Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu da AKUT olarak 6 Şubat sabaha karşı Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ilk depremin ardından 45. dakikada Acil Durum Yönetimini İstanbul'da kurduklarını ve ekiplerin hızlı bir şekilde sahaya sevk edildiğini vurgulayarak “6 Şubat sabahı saat 11.00 sularında Bingöl ekibimiz ilk canlıyı enkazdan kurtardı. Tüm süreç boyunca Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Osmaniye ve Adana'da 30 ekibimiz, 804'ü sahada, 300'den fazlası masa başında olmak üzere binden fazla gönüllümüz, 59 aracımız ve 4 köpeğimiz ile katıldığımız operasyonlarda 227 canlı kazazede, 12 hayvan ve hayatını kaybeden 249 kişiyi enkazlardan tahliye ettik. Ayrıca AKUT olarak uluslararası tecrübemiz kapsamında dünyanın her yerinden gelen yabancı arama kurtarma ekipleriyle de başarılı bir iş birliği çalışması içinde faaliyetlerimizi sürdürdük. Deprem operasyonlarının ardından diğer eğitim faaliyetlerimize de ara vermeden başladık. Zigana Dağında da çok verimli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. AKUT olarak her afet bölgesinde her türlü arama - kurtarma kapasitesine sahip bir kurum olarak her alanda hazır olmak için eğitimlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.