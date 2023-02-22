Depremzedelere gönderilmek üzere kesilen odunları çaldılar

Trabzon'un Sürmene ilçesinde deprem bölgesindeki depremzedelere gönderilmek üzere kesilen odunları çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ortaköy ve Koyuncular mahallesi yolu üzerinde vatandaşların depremzedelere gönderilmek üzere yapmış oldukları odunları E.Y. ve S.K isimli iki kişi kamyonete yükleyerek kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların Kahraman mahallesine ait Koprübaşı karayolu üzerinde bulunan cami lojmanına da girerek buradan elektrikli fırın, soba ve demir hurdaları da çaldıkları belirlenirken, gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.