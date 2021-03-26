Ağrı'dan Trabzon'a gelen 3 gencin içinde bulunduğu otomobil dün akşam saatlerinde Araklı ilçesinde Karadere'ye uçtu. Dereye uçan araçta bulunan 3 genç azgın suların arasından vatandaşların yardımı ile iple çekilerek kurtarılırken, sürücü Cezmi Sağlam ve araçta bulunan amcası Bahattin Sağlam derede ölümle burun buruna geldikleri o anları anlattılar.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinden Trabzon'a doğru yola çıkan Cezmi Sağlam (22) yönetimindeki özel araç, Bayburt-Trabzon karayolunun Araklı ilçesi Taştepe mahallesi mevkiinde plakası belirlenemeyen bir otomobilin kendilerini sıkıştırması sonucu önce yoldan çıktı sonra takla atarak Karadere Deresi'ne uçtu. Derede sürüklenen araç bir süre sonra derenin ortasındaki büyük bir kayaya takılarak durabildi. Araçta bulunan Cezmi Sağlam ile amcası Bahattin Sağlam (35) ve yanlarındaki İlyas Şirin aracın kırılan camından çıkarak kayanın üzerinde yardım beklemeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar, bölgede bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle debisi yükselen derenin ortasında bir kayaya takılı bir şekilde duran aracın içinden çıkan 3 şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Derenin ortasındaki aracın üzerindeki 3 kişi yoldan geçen vatandaşların kendilerine attığı ipi tek tek bellerine bağlayarak azgın dere sularının içerisinden kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, kurtarılan 3 genç bölgeye gelen ambulansla tedavi için Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası durumları iyi olan 3 kişi hastaneden taburcu edildi.

“Karayolu kenarında bariyer yoktu bariyer olsa dereye düşmezdik”

Taburcu olduktan sonra deredeki araçlarının durumuna bakmak için kaza yerine gelen Cezmi Sağlam ve amcası Bahattin Sağlam yaşadıkları o korku dolu anları anlattı. Memleketleri Ağrı'nın Patnos ilçesine araba almaya gittiklerini ve inşaatta çalıştıkları Araklı ilçesine dönüşte kaza geçirdiklerini belirten Cezmi Sağlam “Memlekete araba almaya gitmiştim. Arabamızı alıp dönerken Araklı'ya neredeyse girmiştik. Bir tane araba bizi sıkıştırdı, şarampole attı. Sonra yola arabayı sokmaya çalışırken takla atarak dereye düştük. Derenin ortasındaki o taş olmasaydı şimdiye ölmüştük. Cam kırıldı, camdan çıktık dışarı sonra yoldan geçenler bizi gördü. Elektrik dağıtım şirketinin aracı geçiyormuş o araçtan ip aldılar. İpi attılar bize teker teker çıktık ondan sonra kurtulduk. Karayolu kenarında bariyer yoktu bariyer olsaydı bariyere çarpar dururduk dereye düşmezdik” dedi.

“Kaza sonrası sadece öleceğimizi düşündük” diyen Sağlam “Çünkü yağan yağmur nedeniyle derenin su seviyesi de yükselmişti. Bizim dereye düştüğümüz gören araç sahibi de bizim ölümü terk etti. Bizi görmesine rağmen durmadı ama yoldan geçenlerden Allah razı olsun bizi kurtardılar” diye konuştu.

Amca Bahattin Sağlam da kazadan canlı kurtuldukları için mutlu olduğu belirterek “Bizi sıkıştıran araba bizim dereye düştüğümüzü gördü de durmadı. Ama Allah razı olsun yoldan geçen diğer araçlardakiler bizi kurtarmak için yoğun çaba harcadılar. Yolu trafiğe kapatıp duran araçlardan ip aradılar ve ipi bize atarak kurtardılar” ifadelerini kullandı.