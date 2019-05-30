'Dereleri kirletme, balıkları öldürme' etkinliği ile Solaklı Deresi'ne balık bıraktılar

Çaykara İmam Hatip Ortaokulu, Mustafa Özer Ortaokulu, Hüseyin Vehbi Fettahoğlu İlkokulu ve ilkokula bağlı ana sınıfının her yıl düzenlediği Dünya Çevre Günü etkinliği ilçenin Solaklı Deresi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamuralı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, öğretim üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrenciler ‘Doğasız dere balıksız olmaz', ‘Dereleri kirletme balıkları öldürme' pankartları taşırken, Vali Ustaoğlu, öğrencilere çevrenin önemini anlatarak, Solaklı Deresi'ne öğrencilerle birlikte binlerce balık bıraktılar.