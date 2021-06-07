Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar: “Burun estetik ameliyatları tarih olabilir”

Hasan Benar, yüz hatlarında değişiklik yapmak isteyen kişilerin cerrahi işlem olmadan bu durumu dolgu enjeksiyonu ile 15 dakikada gerçekleştirebildiğini belirterek “Burun dolgusu ile estetik ameliyata gerek kalmadan burun ucu kaldırma, burnu olduğundan küçük gösterme, burun üstünde bulunan kemiğin düz görünümünü sağlanabilmektedir” dedi.

Burun üzerinde bulunan şekil bozukluklarının direkt olarak yüz hatlarını etkilediğini vurgulayan Dr Hasan Benar, burun dolgusuyla 15 dakikada ameliyata gerek kalmadan burun estetigi yapilabileceğini anlattı. Benar “Yüz hatlarında değişiklik yapmak isteyen kişiler cerrahi işlem olmadan bu durumu dolgu enjeksiyonu ile 15 dakikada gerçekleştirebilmektedir. Burun dolgusu ile, burun ucu kaldırma, burnu olduğundan küçük gösterme, burun üstünde bulunan kemiğin düz görünümünü sağlanabilmektedir. 15 dakika gibi kısa sürede yapılan bu işlemde ortalama 9 ile 12 ay arasında kalıcılığı sürmektedir. Dolgu tekrarlama işlemi kişinin isteğine göre devam edebilmektedir. Bu yüzden sorun yaşanmadığı sürece dolgu tekrarı kontrollü olarak devam eder” diye konuştu.

“Genel anestezi veya uzun süre uyutmaya ihtiyaç duyulmuyor”

İşlemin kısa sürede gerçekleşmesinden ötürü genel anestezi ya da uzun süreli uyutma gibi durumlar söz konusu olmadığını kaydeden Dr. Benar “Bu nedenle burun dolgusu işlemlerinde krem ile lokal anestezi uygulanmaktadır. Bu ameliyatsız bir işlem olduğu için yatak istirahatine veya iyileşme süresine gerek yoktur. Hastalar, uyuşukluk veya rahatsızlık endişesi olmadan evlerine günlük aktivitelerine dönebilirler. Enjekte edilen bölgelerde uyuşma veya şişlik olabilir, ancak bu yan etkiler nadirdir ve birkaç gün içinde geçeceği için ek tedavi gerektirmez” şeklinde konuştu.

“Burun dolgusu geri dönüşümlü bir işlem”

“Burun dolgusunun en büyük faydalarından biri, işlemin geri dönüşümlü olmasıdır” diyen Dr. Hasan Benar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu, herhangi bir nedenle memnun kalmazsanız, hyaluronik asit dolgu maddelerini hemen çözmek için enjeksiyonlar yapılabileceği anlamına gelir. Zamanla buruna enjekte edilen hyaluronik asit vücut tarafından kullanılır ve dolgu eriyerek şekil verici etkisi azalır. Burun yavaş yavaş eski orjinal haline döner. Ancak en önemli nokta bu uygulamanın kalıcığı geçtiğinde burun eski haline döner. Yani eski halinden daha kötü olmaz. Dolgu etkisi azaldığında kişi uygulamayı tekrar ederek etkin süreyi uzatabilir.”