Din görevlileri vatandaşların tarlasını sürdü

Trabzon Çaykara İlçe Müftülüğü personeli Vefa Destek Grubu gönüllü üyesi Akdoğan Mahallesi Kovacık Camii İmam-Hatibi Ahmet Ali Tekke, 65 yaş üstü olup sokağa çıkma yasağı olan ve bu sebeple tarlasındaki işleri yapamayan 80 yaşındaki Ayten Aslan'ın tarlasında çalışarak destek oldu.

Bu kapsamda Akdoğan Mahallesi Merkez Camii İmam-Hatibi Mikail Tiryaki'de evinden çıkamayan 82 yaşındaki emekli İmam-Hatip Mustafa Akın'ın tarlasında çalışarak kendisine destek oldu.