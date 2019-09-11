Dış Ticaret İstihbarat Elemanı yetiştirmek için imza attılar

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, İŞKUR Trabzon İl Müdürü İbrahim Büyük ve TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu'nun imza attığı Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Protokolü ile program başlatıldı.

İstihdamdaki sorunları azaltmayı hedeflediklerini belirten TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, “Programın amacı şehrimizdeki istihdamı ve girişimciliği canlandırmaktır. KTÜ ve İŞKUR'umuzla birlikte Dış Ticaret İstihbarat Elemanı şeklinde bir başlık açıyoruz. Bu eğitimdeki esas amacımız üniversiteden mezun olan gençlerimize bir taraftan Dış Ticaret İstihbarat Elemanı olarak dünyaya ve dış ticarete kendilerini hazırlayacak şekilde eğitimler vermek ve buna bağlı olarak da işyerlerimizde istihdamlarını sağlamaktır” dedi.

Dış ticaret merkezleri açmayı öngördüklerini ifade eden Başkan Hacısalihoğlu “Yine bu gençlerimizi özel bir eğitime tabi tutmak suretiyle dış ticaret merkezleri açmalarını sağlamayı istiyoruz. Bu program yirmi kişilik gruplar halinde olacak ve program bittikten sonra diğeri hemen başlayarak devam edecektir. Bundan sonra ihtiyaç olduğu takdirde sürekli devam edecek programdır" diye konuştu.

Her yıl çok sayıda üniversite öğrencisi mezun edildiğini belirten KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ise “Piyasanın talep ettiği vasıfta üniversite öğrencilerini hem eğitme hem de yönlendirme amaçlı bu tür faaliyetler hem öğrenciye hem de piyasaya önemli bir katkı sağlar. İstihdam sorunu önce kalifiye eleman yetiştirmekle, piyasada sorun yaşamayacağı şekilde eğitmekle mümkün olur. Bu anlamda bizim KTÜ olarak yapabileceğimiz şey gençlerin eğitimine katkı sağlamaktır. Bu protokolde bir tarafta İŞKUR, bir tarafta KTÜ diğer tarafta piyasanın taleplerini bilen kurum olarak da TTSO bulunmaktadır. Bu işbirliği programın geleceği acısından güzel şeyler olacağını gösteriyor. İnşallah arzulanan şey fazlasıyla olur. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Trabzon İŞKUR Müdürü İbrahim Büyük de İŞKUR olarak istihdamın korunması, işsizliğin azaltılması için birçok faaliyette bulunduklarını ifade ederek “Bu faaliyetler içerisinde meslek eğitim kurslarımız çok önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle bu dış ticaret elemanı günümüzün en geçerli mesleklerinden bir tanesidir. Nitelikli eleman yetiştirmek ve gençlerimize nitelik kazandırmak amaçlarımızdan bir tanesidir. Çünkü işsizliğe çare olmak gençlerimizi vasıflı hale getirmekle mümkün olacaktır. Maalesef gençlerimizin birçoğunun mesleği yok. Varsa bile geçerli bir mesleği yok. Günümüzün geçerli mesleklerine yönelik bu mesleki eğitimlerin verilmesi bizim için önemli. Bu fırsatın değerlendirilmesi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Yetiştirme Program ile ilgili başvuruların https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/ViewKursDetailsPopUp.aspx?id=828481&userId=undefined adresine yapılabileceği belirtildi.