Diyetisyen adayları beyaz önlük giydiler

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşmayı Rektör yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran yaptı. Özoran konuşmasında öğrenci ailelerine seslenerek “Avrasya Üniversitesi eğitimcilerine değerli yavrularınızı emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Başta rektörüm olmak üzere biz öğretim elemanlarının birinci görevi, sizlerin emaneti olan çocuklarınızı en üst seviyede yetiştirmek ve mesleki beceriler kazandırmaktır. Bu görev için elimizden geleni yapabileceğimize emin olabilirsiniz'' dedi.

Beyaz önlük giyme törenini organize eden Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fadime Eroğlu ise öğrencilerine “ben sizlerin gözlerindeki gülümseme ile besleniyorum” diyerek onlara verdiği önemi vurguladı ve öğrencileri ile birlikte yaptıkları bilimsel ve sosyal aktiviteleri anlattı.

Tören, konuşmaların ardından öğrencilerin beyaz önlüklerini giymeleri ile sona erdi.