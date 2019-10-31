DKİB Heyeti Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya Bölgesi'nde

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne coğrafi yakınlık avantajına sahip olan Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Bölgesi'ne Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından bir gezi düzenlendi.

Ticari ilişkilerin ve ihracatın Kuzey Kafkasya'da daha üst noktalara ulaştırılması, bölgede var olan potansiyellerin yerinde tespit edilmesi amacıyla Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Bölgesi Kuzey Osetya Alania Cumhuriyeti ile Kabardin Balkarya Cumhuriyetlerinde yetkililerle görüşmelerde bulunarak Vladikavkaz ve Nalçık kentlerinde pazar incelemesi yaptı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, “Doğu Karadeniz bölgemiz illerine karayolu ile 10 saat ulaşım mesafesinde bulunan Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Bölgesi Kuzey Osetya Cumhuriyeti ile Kabardin Balkarya Cumhuriyetleri Ülkemize çok yakın mesafede bulunmasına rağmen bu bölgelere yönelik ihracatımızın istenilen seviyelerde olmadığını görerek bu bölgelere yönelik ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla bir gezi düzenledik. Bölgenin önde gelen kentleri olan Vladikavkaz ve Nalçık şehirlerine inceleme ziyaretinde bulunarak Bakanlık yetkilileri ve Ticaret Sanayi Odası yetkilileri ile görüşmelerde bulunduk. Pazar ve satış yerlerinde incelemeler yaparak bilgi edindik. Yetkililerle vardığımız mutabakat sonucu 2020 yılı Nisan ayında bu Bölgeye Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları ile birlikte bir ticaret heyeti programı düzenleme kararı aldık” dedi.

Kuzey Kafkasya Bölgesi özerk cumhuriyetlerinde yatırımlara yönelik çok önemli teşvik sistemlerinin uygulandığı ve bu teşvik mevzuatı konusunda yetkililer tarafından kendilerine bilgilendirme yapıldığını belirten Gürdoğan, bu bölgenin yakınlık ve uygulanan teşvik sistemi açısından ihracatçıla için önemli potansiyel ihtiva eden bir pazar olduğunu ve ihracatçıların bu pazara yoğunlaşmaları tavsiyelerinde bulundu.