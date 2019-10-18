DKİB'den yeni göreve başlayan İran'ın Trabzon Başkonsolosu Saberi'ye ziyaret

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu görevine yeni başlayan İran'ın Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi'yi ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel sekreter İdris Çevik, İran Başkonsolosu Hossein Saberi'yi ziyaret ederek, Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yapacakları görevde kendilerine yardımcı olmaya hazır olduklarını belirttiler.

Gürdoğan, tarihi İpekyolu ticaretinde gerek transit ticarette ve gerekse ikili ticarette Trabzon'un İran ile ticarette hep ön planda olduğunu hatırlatarak “Tüm dünya ülkelerinden gelen yüklerin Trabzon limanı üzerinden İran'a sevk edildiği dönemleri biliyoruz. Bugün için Trabzon, Rize ve Artvin illerimizden İran'a yapılan ihracatımız 10 milyon 170 bin dolar düzeyinde. Amacımız bu ticareti çok daha üst düzeylere ulaştırmak” dedi.

27-29 Kasım 2019 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası İpekyolu İş Adamları Zirvesi'ne İran'daki önde gelen iş adamlarının da katılım sağlamaları konusunda destek isteyen Gürdoğan'a Başkonsolos Hossein Saberi Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı ticareti daha üst noktalara taşımak amacıyla her türlü desteği vererek, çalışmalar yapacaklarını belirtti.