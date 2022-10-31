Doç. Dr. Cihat Yaycı: "Yunanistan'ın karasularını 1 mil arttırmasına izin vermemeliyiz"

Dr. Cihat Yaycı, Türkiye düşmanlığı söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın kardeş olduğunu belirterek "Yunanistan'ın karasularını 1 mil arttırmasına izin vermemeliyiz" dedi.

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Stratejik Araştırma Merkezi tarafından İİBF Anfisinde düzenlenen 'Mavi Vatan Ateş Üçgeninde Türkiye' konulu sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

Yaycı, "Türkiye denizlerine sahip olmasın" diye Amerika Birleşik Devletleri ve nispeten Almanya'nın Yunanistan'a çok ciddi askeri yardım yaptıklarını söyledi. Yaycı, "Hibeler yapıyorlar. Yunanistan'ı karasularını artırması için teşvik ediyorlar. Bir mil kara suyu artırsa 6 milden 7 mile çıksa adalar denizindeki alan 'Mavi Vatan'ın yüzde 13'ü Yunanistan'ın oluyor. Türkiye'nin kara ülkesinden yüzde 13 bir başkası alabilir mi bunu kabul edilir mi ?. Ölürüz de vermeyiz. Deniz'de böyle bir şey. 6 milden 7 mile çıkmasına müsaade edemeyiz" diye konuştu.

"Başarılı bir Cumhuriyet Politikası izleniyor"

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin bıçak sırtında bir politika sürdürdüğünü belirten Yaycı, "Ben iç siyasetle ilgilenmiyorum. Türkiye çok başarılı bir Cumhuriyet Politikası gidiyor şu ana kadar. Türkiye'nin Rusya'nın tarafını tutmasını isteyenler var. Ukrayna'nın tarafını tutmasını isteyenler var. Asla bu bizim savaşımız değil. Biz menfaatimize bakmalıyız. Bu bizim savaşımız değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin etrafında bir ateş çemberi olduğunu belirten Yaycı, "Ermenistan'ı kimler destekliyor? ABD, Rusya, Fransa, Yunanistan ve İran destekliyor. ABD ile Rusya düşman değil miydi ? bize algılatılan o değil miydi ? Peki ABD ile İran bir birine düşman değimiydi ? Hepsi aynı noktada Türkiye'ye karşı birleştiler. Benim bir sözüm vardır. 'ABD ve Rusya konu Türkiye olunca siz kardeşsiniz. Ateş çemberini iyi anlamak lazım. İran'da olaylar çıktı. Özgürlük hareketi olarak algılatıldı. Bunların hepsi hikaye PKK, PJAK ve İran devrim muhafızları, Azerbaycan'a yapılacak askeri müdahalede İran'da yaşayan Güney Azerbaycan Türklerinin şimdiden baskı altına alınması, bütün Türk şehirleri PKK'lılara teslim ediliyor. Devrim muhafızları hedef gözemeksizin Azerbaycan Türklerini hedef alıyorlar" şeklinde konuştu.

Konu Türkiye düşmanlığı olduğunda ABD'nin ve Rusya'nın kardeş olduğunu yineleyen Yaycı, "Münbic, Rusya-Ukrayna savaşının en canı alıcı noktası olduğu zamanda Münbic Türkiye'ye verilecekken, ABD, Ukrayna savaşının en cafcaflı zamanında karar değiştirip Rusya'ya vermedi mi? Hani düşmanlık nerede kaldı. PKK, YPG'yi desteklemekte bunlar beraber hareket etmiyorlar mı?" ifadelerini kullandı.