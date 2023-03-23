Doğa Park adrenalin ve heyecan tutkunlarının yeni adresi olacak

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çukurçayır mahallesinde yapımı tamamlanan ‘Doğa Park' projesinde incelemelerde bulundu.

Toplam alanı 5099 metre kare olan proje içinde 230 kişilik restorant, 300 metre kare büyüklüğünde çocuk oyun alanı, 9 adet kamelya, 4 adet piknik platformu, 160 metre uzunluğunda yerden yüksek gezinti yolu, kaykay pisti, 170 metre kare büyüklüğünde millet kraathanesi, piknik masaları ve 13 metre yüksekliğinde tırmanma ile 16 metre yüksekliğinde atlama kulesi yer alıyor.

Doğa Park Projesi içinde Trabzon'da ilk defa tırmanma ve atlama kulesi inşa edildiğini ifade eden Başkan Genç, “Kentteki sosyal yaşam için güçlü bir alternatif oluşturduk. Ortahisarımızda adrenalin ve heyecan tutkunları için çok cazip bir alanı hayata geçirdik. Parkımızda inşa ettiğimiz tırmanma ve atlama kulesi macera tutkunlarının yeni adresi olacak. Güvenlik önlemlerini son derece yüksek tuttuğumuz parkımıza bütün macera ve heyecan tutkunlarını bekliyoruz” dedi.

Projenin Çukurçayır Mahallesi'ne yeni bir cazibe alanı kazandırdığını belirten Başkan Genç, “Vatandaşlarımıza taahhütlerimiz arasında bulunan park projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Biz göreve talip olurken her mahalleye en az bir park hedefiyle yola çıkmıştık. Nüfus yoğunluğuna göre; Pelitli, Çukurçayır, Konaklar ve Kalkınma gibi bazı merkez mahallerimizde park projelerimizin sayısı 5-6'ya kadar çıkıyor. Çukurçayır Mahallemiz de nüfus yoğunluğu çok olan sitelerin yer aldığı bir mahallemiz. Burada vatandaşlarımızın bizden en çok talep ettiği konuların başında parklar geliyordu. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak ilçemizdeki parkların sayısını artırmak için yoğun bir gayret göstererek vatandaşlarımızın bu yöndeki taleplerini karşılıyoruz. Doğa Park Projemiz de bu örneklerden bir tanesi ” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Doğa Park, 27 Mart Pazartesi gününden itibaren vatandaşların hizmetine açılacak.