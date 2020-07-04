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Doğan Ateş: "Play-off heyecanını yaşamak istiyoruz"

Hekimoglu Trabzon FK’nın başaralı oyuncusu Doğan Ateş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecek play-off oynansın kararını beklediklerini belirterek, 8 aydır ligde emek harcadıklarını söyledi.

Hekimoglu Trabzon FK'nın başaralı oyuncusu Doğan Ateş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecek play-off oynansın kararını beklediklerini belirterek, 8 aydır ligde emek harcadıklarını söyledi.


Hekimoğlu Trabzon FK'nın orta saha oyuncusu Doğan Ateş, ligde 8 aydır emek harcadıklarını belirterek, "8 aydır emek harcıyoruz. Amacımız play-off'lara kalmaktı. Bu hedefimize ulaştık. Şimdi TFF'nin vereceği play-off oynansın kararını bekliyoruz. Çünkü ben hayatımda ilk kez bu heyecanı yaşamak istiyorum” dedi.


Adalet açısından 2 ve 5. sıradaki takımların play-off oynaması ve hak edenin TFF 1. Lig'e çıkması gerektiğini belirten Doğan Ateş, "TFF'den play-off'ların oynanması yönünde karar çıkacağını düşünüyorum ve istiyorum. 1 aydır karar bekliyoruz. 8 aydır ligde emek harcıyoruz. Amacımız play-off'lara kalmaktı. Bu hedefimize ulaştık. Ben de Hekimoğlu Trabzon takımına hedefleri olduğu için geldim. Ben hayatımda ilk kez bu heyecanı yaşayacağım. Bunun elimden alınmasını istemem. Ben ve arkadaşlarım play-off kararı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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